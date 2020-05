Loren y el derbi: "Tenerlo todo en contra es más bonito"

El derbi que reabrirá el campeonato se jugará sin público. Para Loren, "somos futbolistas y lo que nos gusta es el ambiente que se vive en un derbi. Llegar allí y tenerlo todo en contra, por así decirlo, para mí es más bonito. Las circunstacias son así. Es una pena que ese pedazo de derbi se tenga que jugar así, pero los puntos van a valer lo mismo. Si ganamos los béticos, lo vamos a celebrar igual".

El atacante verdiblanco, máximo goleador del equipo esta temporada con 11 tantos en 29 partidos, relató a José Ramón de la Morena cómo es su rutina en los primeros entrenamientos individuales. "Llego cambiado de casa. Tengo el horario de las 11. Me bajo del coche a las 11 menos cinco. Voy directamente al gimnasio, donde estoy haciendo ejercicios de prevención de isquios y rodilla para prevenir lesiones. Después, me pongo las botas, cojo mi bolsa y me voy a la zona 1, que es de calentamiento. En las siguientes hay contacto con el balón. No hay portero, así que ahora todos los delanteros metemos goles. Cada compañero está en su fase, no hay contacto con ellos. Ojalá pronto podamos entrenar en grupos de dos o tres, porque más ameno se nos haría", explicó Loren.