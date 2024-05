Joaquín Rodríguez, en Onda Cero: “Estudiantes no es ningún cuco, podemos ganar”

Hablar de Joaquín Rodríguez es hablar de un joven descarado, atrevido, con garra y calidad, que ha mejorado sus porcentajes de tiro exterior progresivamente, y que no rehúye la responsabilidad: todo lo contrario. Se le vislumbra un gran futuro a este joven escolta que llegó de Obras Sanitarias de Argentina y que, tras promediar 13.8 puntos en la liga regular, alcanza los 19 por partido en playoffs.

En una entrevista para la DEPORTES de Más de Uno Sevilla, Rodríguez ha comentado que “ha sido una temporada durísima. Bruno (Savignani) es un entrenador increíble. Tiene una mentalidad ganadora que te contagia en el día a día. El partido del domingo no estábamos físicamente al cien por cien porque ellos tienen una plantilla más larga. En nuestra casa, espero que sean más justos los árbitros y dejen jugar un poco más. Yo creo que podemos ganar a Estudiantes. No son ningún cuco. Tenemos que saber cómo y tomar decisiones más inteligentes para ganar lo partidos”.

Respecto a la posibilidad de jugar en ACB y Euroliga en un futuro inmediato, el uruguayo ha indicado que “es con lo que siempre soñé, para lo que me preparo día a día, para llegar a la mejor liga FIBA del mundo. Ojalá que se dé, pero trato de no pensar en ello. Es un ruido muy grande, te preguntan, pero lo dejo de lado. Sigo con el Betis. Podemos seguir luchando por meternos en final four.