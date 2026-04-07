Isco, el 'pasajero 23' rumbo a Braga

Siguen sin entrar en la lista el congoleño Cédric Bakambu, quien aún no ha regresado tras clasificarse su selección para el Mundial, y el dominicano Junior Firpo. Continúan de baja Lo Celso y el lateral derecho Ángel Ortiz, quien sufrió una subluxación del hombro derecho antes del parón liguero en el encuentro frente al Athletic en San Mamés. La expedición verdiblanca viaja este martes a Braga, vía Oporto, y Pellegrini y el medio Marc Roca comparecerán en rueda de prensa antes del entrenamiento en el escenario del partido.

Los convocados del Betis son los porteros Álvaro Valles, Pau López y Adrián; los defensas Bellerín, Ruibal, Bartra, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez; los centrocampistas Amrabat, Marc Roca, Altimira, Deossa, Fornals, Fidalgo, Riquelme, Abde y Antony; y los delanteros Cucho Hernández, Chimy Ávila y Pablo García.