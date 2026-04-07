EUROPA LEAGUE

Isco, el 'pasajero 23' rumbo a Braga

Isco viaja este martes junto con la expedición del Betis. El jugador malagueño no figura en la convocatoria de Pellegrini para el duelo de ida de los cuartos de final de la Europa League ante el Sporting de Braga, pero respaldará a sus compañeros en un choque histórico y en la recta final de su recuperación.

José Manuel Jiménez | EFE | Onda Cero Sevilla

Sevilla |

Isco, en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.
Isco, en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. | Real Betis

Siguen sin entrar en la lista el congoleño Cédric Bakambu, quien aún no ha regresado tras clasificarse su selección para el Mundial, y el dominicano Junior Firpo. Continúan de baja Lo Celso y el lateral derecho Ángel Ortiz, quien sufrió una subluxación del hombro derecho antes del parón liguero en el encuentro frente al Athletic en San Mamés. La expedición verdiblanca viaja este martes a Braga, vía Oporto, y Pellegrini y el medio Marc Roca comparecerán en rueda de prensa antes del entrenamiento en el escenario del partido.

Los convocados del Betis son los porteros Álvaro Valles, Pau López y Adrián; los defensas Bellerín, Ruibal, Bartra, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez y Ricardo Rodríguez; los centrocampistas Amrabat, Marc Roca, Altimira, Deossa, Fornals, Fidalgo, Riquelme, Abde y Antony; y los delanteros Cucho Hernández, Chimy Ávila y Pablo García.

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