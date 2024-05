Guido sigue sin decidir su futuro y en el Barça no lo ven claro

Hace unas semanas, se deslizó desde el Betis que se iba a hacer un último intento para poder ampliarle el contrato a Guido Rodríguez, escenario que no se ha producido aún. Su posible

marcha al Barça está ahí, pero está en el aire. Según Mundo Deportivo, el FC Barcelona aún no puede garantizarle la inscripción y su fichaje, aún más tras el adiós

de Xavi Hernández y la llegada de Hans Flick corre serio peligro. Incluso el precontrato que habrían firmado los agentes del jugador y el club blaugrana caducaría este viernes, 31 de mayo, y los representantes de Guido se podrían lanzar a buscar otras opciones.

Entre esas opciones no es descartable al cien por cien el Betis. No obstante, en Argentina, Guido Rodríguez ya habla en pasado cuando se refiere al club verdiblanco. "Se habló mucho, pero por respeto al Betis, donde fui muy feliz, no quería hablar de más. Ahora acabo de llegar y estoy con la cabeza en la familia y la selección y veremos qué pasa en el futuro", ha comentado.