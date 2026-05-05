CUARTO GOL CON EL SEVILLA

Alexis Sánchez: "Le pegué con el corazón"

El delantero chileno del Sevilla Alexis Sánchez, autor del tanto del triunfo ante la Real Sociedad (1-0), se mostró muy feliz por su aportación del triunfo de su equipo, que le saca de la zona de descenso a cuatro jornadas del final de LaLiga EA Sports, y afirmó que en la acción del gol le pegó "con el corazón".

Onda Cero Sevilla

Sevilla |

Alexis Sánchez, jugador del Sevilla FC.
Alexis Sánchez, jugador del Sevilla FC. | Agencia EFE

"Me ha tocado jugar siempre finales e instancias así en mi vida. Me sirve porque quiero ganar siempre. El apoyo de la gente fue increíble. Mis compañeros se entregan día a día. Yo me lo tomo con más tranquilidad porque creo que esa tranquilidad nos ayudará a ganar el próximo partido", declaró a DAZN el mítico delantero internacional con Chile.

Alexis comentó sobre su gol, a pase del atacante franco-argentino Neal Maupay, que consiguió salirse "del fuera de juego" y encontrar "el espacio", y añadió: "le pegué con el corazón", tras recibir el pase de su compañero dentro del área.

También fue preguntado por el chichón que lucía en su frente tras un encontronazo durante el partido. "Me comí un codazo por ser un poco más pequeño. Estoy un poco mareado", explicó.

El delantero chileno se mostró confiado en seguir en esta línea en el final de LaLiga para lograr la permanencia, pues consideró que tienen "un grupo fuerte" y que en esta fase de la competición "hay que estar unidos como una familia" y "cada uno tiene que dar lo mejor de sí mismo".

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