Gcía. Plaza pide a su afición que "el estadio sea un infierno para el Atleti"

Luis García habló de la gran temporada que está haciendo el Atleti, pero subrayando que "nos tiene que dar igual el rival. Los chavales lo van a dar todo y el que no lo de, me va a encontrar. ¿La afición? Entiendo su enfado y no puedo hacer otra cosa que bajar la cabeza, pero el estadio debe ser un infierno para el rival". El míster, que se estrena en Nervión al frente del Sevilla y que ha cambiado el banquillo de posición "para estar más tranquilos y no tener al asistente tan cerca", comentó que "el Sevilla es un grande de España y de Europa, pero este año lucha por lo que lucha. Volverá a ser un grande pero ahora el objetivo es seguir en la categoría. El equipo necesita mucho trabajo, pero también cariño. Lo vamos a conseguir. Sufriendo, eso sí. Sufriendo. Conseguir un ascenso es muy difícil. Esto es igual, pero estoy seguro de que lo vamos a conseguir".

Admite que "los jugadores están jodidos, sobre todo los canteranos, pero confío en ellos. Van a darlo todo. Hay que seguir mejorando y transformar eso en puntos. ¿Las cuentas? Ganar al Atlético de Madrid. Nada más. Tres puntos y ya veremos cómo llegamos al final del calendario. Nunca puedes firmar un empate con nadie, nunca".

El entrenador sevillista reconoció que "de niño yo era del Atleti. Jugué allí y fui convocado varias veces con el primer equipo, así que tengo mi sentimiento. Está haciendo una gran temporada, que puede ser extraordinaria si gana la copa y se mete en la final de Champions. ¿Simeone? Su trabajo es para quitarse el sombrero. Está a punto de meternos en una semifinal europea".