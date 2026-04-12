Gcía. Plaza: "Cuando la ha cogido Lookman, me he cagado vivo"

El estreno de Luis García Plaza en su nuevo estadio fue ideal. El Sevilla empezó el partido en puestos de descenso y consiguió salir con la victoria sobre el Atleti. El madrileño destacó que "todos los partidos van a ser de infarto de aquí al final. Cada punto y cada victoria van a ser oro". No le gustó la primera parte de su equipo porque "tuvimos un bloqueo mental y nos echamos para atrás. Pero la segunda parte ha sido perfecta. Los chavales se han quitado un tapón y ojalá puedan sacar esa confianza. Nos quedan finales, finales y finales".

Además, elogió a la afición por su apoyo: "Es mi primer partido como local, pero cuando venía como visitante, veía que cuando la afición se pone a apretar, se nota. Es normal y yo los entiendo y los comprendo. Todo lo que llevan, ya no solo este año, sufriendo mucho. Pero parte de esta victoria es de ellos. Los jugadores necesitan sentirse apoyados, porque si no, nos hundimos", declaró.

Preguntado por si sintió alivio al ver la alineación de Simeone, plagada de chavales del filial y suplentes, fue tajante. "No le quitemos ni un ápice de mérito. Solo por dos jugadores, por lo que cuestan Sorloth y Baena, se explica".

De cara a los siete partidos que quedan, con jornada intersemanal durante la feria, subrayó que "vamos a necesitar a toda la plantilla, porque hay jugadores que no pueden hacer dos esfuerzos seguidos. Hoy no podía hacer la última tanda de cambios, estaban tiesos, les va a costar hacer esos esfuerzos que les pido".