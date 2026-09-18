García Plaza teme a un Barça "insultante, estratosférico"

El técnico madrileño admite que "el Barça es favorito pero con nuestra afición todo es posible". De todos modos, reconoce que "está demostrando un nivel a veces insultante. Parece que a veces no fueran rivales de Primera. No gana, arrasa. Lleva cinco goles por partido, datos estratosféricos, pero mañana le vamos a competir con lo que podamos. Siempre hay posibilidades de ganar. Es verdad que generan mucho, pero vamos con nuestra identidad y a intentar competirlo". Aclaró que su equipo debe ser "muy fuerte mentalmente para aguantar el ritmo al que juega el Barcelona. Ya lo dijo Cesc Fábregas: dan miedo. Están arrasando, pero vamos a competir y vamos a soñar en que podemos ganarles o puntuar. Hay que tener esa ilusión".

Plaza fue preguntado por el concepto de 'familia', tan presente en las declaraciones de los jugadores: "Cuando lo han dicho me ha gustado. Si lo dicen es porque lo sienten. Ahora van las cosas bien y es más fácil mantenerse unido, pero hay que mantenerlo cuando vaya mal. Están implicados, cuidando al que no juega y apretando. La familia se está formando para cuando lleguen los momentos malos", declaró.

En cuanto a las bajas, "tenemos fuera a Stassin y dentro de lo que cabe ha caído en el mejor momento. Va a estar ahí en el límite con el Levante. Creo que llegará a Valencia, pero si no, confiamos en Robbie y en Isaac. De los demás, hay un jugador que o estará de titular o no estará ni en el banquillo. Mañana lo veremos". Además, reconoció que Sangante "está para jugar. Ha hecho un trabajo perfecto estos días e incluso está para poder salir de titular".