El Sevilla busca el gran puñetazo en la mesa

Pero enfrente estará este Depor que también ha iniciado la liga muy bien y que tiene a un jugador en racha. El gran momento de forma del delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, que ya suma cinco goles en otros tantos partidos, y la solidez que está mostrando el Deportivo en su vuelta a Primera proponen este miércoles un enorme desafío para el Sevilla en Riazor. Ambos equipos presentan números muy similares en este arranque de curso, con la única diferencia de que el Dépor sigue invicto y el Sevilla, que suma un punto más (10), ha caído ante el Atlético de Madrid.

El prometedor arranque de temporada del conjunto dirigido por Antonio Hidalgo tiene su explicación en la pegada que está exhibiendo. Ha marcado en las cinco jornadas y ya suma nueve goles, tres más de los que ha encajado. A nivel defensivo, el Dépor sigue sufriendo cuando es sometido por el rival y se encierra cerca de su área, lastrado especialmente por el corte más ofensivo de sus centrocampistas. La llegada del uruguayo Josema Giménez debería de ayudarle a suplir esa falta de contundencia, personalizada especialmente en los jóvenes Lucas Noubi (21 años) y Bright Ede (19).

El partido supondrá, además, el reencuentro de Antonio Hidalgo y Luismi Cruz con el Sevilla. El entrenador catalán dirigió una temporada al filial sevillista antes de dar el salto al Huesca, mientras que el extremo se formó en las categorías inferiores del club andaluz. Este acude a Riazor con un sorprendente arranque de campaña, después de las decepcionantes últimas temporadas, y suma diez puntos en cinco jornadas -tres triunfos, un empate y una derrota- tras el 1-0 logrado el pasado viernes en el Sánchez-Pizjuán ante el Valencia.

Luis García Plaza se hizo cargo del equipo ya iniciada la segunda vuelta de la pasada campaña y ha intentado desde entonces montar en sistema que empiece por la fortaleza defensiva y, con las grandes dificultades económicas del club, tener una plantilla que compita y tenga compromiso. Los sevillistas tienen ahora otra prueba para demostrarlo en el campo de un rival que es otro de los que ha destacado hasta el momento y más después de volver a la máxima categoría tras muchos años ausente.

Para el miércoles, y debido a que el próximo compromiso será el sábado como local ante el Barcelona, es probable que el técnico madrileño modifique algo su 'once' después de que sus tres últimos fichajes, el medio francés Youssouf Fofana, el extremo portugués Félix Correia y el punta belga Lucas Stassin, fueran titulares ante el Valencia. García Plaza, no obstante, destacó que, tras ese partido todos están bien, después de que hayan tenido mucho tiempo de recuperación entre el pasado viernes y este miércoles.

Así, es posible que repita equipo y que jugadores como el georgiano Giorgi Kochorashvili, Jon Guridi o el escocés Robbie Ure sigan en el banquillo. El preparador sevillista sí avisó de que deberá tener más cuidado, a indicaciones de los fisioterapeutas y médico, para la cita del sábado en el Sánchez-Pizjuán, partido para el que repetirán como bajas el central senegalés Arouna Sangante, sancionado para la anterior jornada y también lesionado; y el extremo suizo Rubén Vargas, con una dolencia de rodilla que le ha impedido debutar aún en este curso.

- Alineaciones probables:

Deportivo: Leo Román; Altimira, Giménez, Loureiro, Quagliata; Adama Traoré, Amatucci, Riki, Yeremay; Nsongo Bil y Aubameyang.

Sevilla: Odysseas; Juan Iglesias, Castrín, Kike Salas, Suazo; Miguel Sierra, Fofana, Agoumé, Félix Correia; Isaac Romero y Stassin.

Árbitro: Alejandro Hernández (Comité Las Palmas).

Hora: 19.00 horas (17.00 GMT)

Estadio: Riazor, de A Coruña.