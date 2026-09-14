Pellegrini: "Íñigo Pérez conseguirá resultados"

El preparador del Betis, que dirigió cinco temporadas al conjunto amarillo, dijo que en la conferencia de prensa que ofreció tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva verdiblanca que el actual técnico del Villarreal "Íñigo (Pérez) está muy capacitado y seguro que acabará obteniendo los resultados esperados".

El chileno anunció que el extremo internacional marroquí Ez Abde vuelve a "la lista de citados" para el partido debido a que se "ha entrenado con normalidad estos tres últimos días".

Pellegrini informó de que el centrocampista Dani Ceballos, que aún no ha debutado con la camiseta del Betis, "también está convocado" aunque su integración dependerá de que vaya "poco a poco cogiendo el ritmo" puesto que "viene de mucho tiempo parado" tras no realizar la pretemporada.

Los béticos tienen a todo el plantel disponible para este partido, para el que los descartes son Iker Losada, por decisión técnica, "Aitor Ruibal y (José Antonio) Morante", que están recién restablecidos de sendas lesiones, aunque el canterano tendrá la ocasión de jugar con el filial en Segunda RFEF.

Sí viajará hasta la localidad castellonense el central Diego Llorente, quien se fracturó la semana pasada ante el Real Madrid los huesos propios de la nariz y desea ver "cómo evoluciona" con la máscara protectora que ha utilizado para entrenar.

Al técnico santiaguino, por otra parte, le "parece fatal la manera de gestionar el calendario" en este arranque de temporada y consideró que no da "ninguna ventaja al Villarreal ni" al Betis el haber programado el encuentro un lunes habiendo jornada intersemanal, puesto que no "se entiende la necesidad de jugar tres partidos en una semana", argumentó.