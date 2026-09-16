Más de 20 grupos interesados en comprar el Sevilla

Según este medio, directivos de esta empresa están en Sevilla para impulsar la venta del club. El lunes se produjo una tensa reunión entre los accionistas en la que saltaron chispas por el desgaste de una operación de venta que se prolonga durante dos años. Algunos accionistas quieren prescindir de ciertos asesores que vienen liderando la venta. Esta semana habrá nuevas reuniones, una de ellas con Goldman Sachs, que según Estadio Deportivo han sido vistos accediendo al Sánchez-Pizjuán y en otros puntos de la ciudad de Sevilla en compañía de Alberto Pérez Solano, secretario del consejo de administración del Sevilla FC y asesor de los accionistas en la venta en nombre de MA Abogados.

Son muchos los inversores interesados con los que el citado banco estadounidense está hablando en las ultimas fechas, unos 20 grupos nada menos. Quieren reunirse con todos, cribar las ofertas y quedarse con los tres más interesantes para que los accionistas decidan. El objetivo marcado por Goldman Sachs y los grandes accionistas del Sevilla FC es vender a 3.500 euros por acción y con el compromiso de una ampliación de capital.

También publica Estadio Deportivo que entre los interesados que maneja actualmente Goldman Sachs se encuentra Riverside (RMG), inversores que ya negociaron con los accionistas hasta en tres ocasiones distintas y que acabaron descartando por falta de credibilidad. Esta firma ofrecía 2.800 euros por título. Al margen de Riverside, la última oferta de compra recibida por los accionistas del Sevilla ha sido la del exconsejero Jordi Marín, que llegó de la mano de Mondo Sport Capital, oferta que fue rechazada en menos de 24 horas al ser considerada insuficiente: 2.300 euros por acción. En definitiva, que esto va para largo, aunque ni mucho menos está parado.