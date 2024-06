García Pimienta llega con optimismo: "Las cosas van a ir muy bien"

García Pimienta llega al Sevilla acompañado de su staff de confianza: Alex García (segundo entrenador), David Gómez (preparador físico) y Albert Peris (asistente). En una entrevista en los medios oficiales, previa a su presentación en el Sánchez-Pizjuán, el técnico ha confesado que llega "con ilusión, pero también con la responsabilidad de que un club tan grande muestre su confianza tanto en mí como en mi cuerpo técnico. Eso es que hemos hecho las cosas bien para poder llegar aquí. Creo mucho en mi forma de entender el juego y del convencimiento hacia el jugador y estoy convencido de que las cosas van a salir bien. No va a ser un proceso corto, habrá un pequeño margen del día a día, conocer al futbolista e ir inculcando una idea. A partir de ahí, estoy convencido de que las cosas van a ir muy bien".

Respecto a qué forma de jugar quiere para el Sevilla, el catalán quiere esperar a saber con qué plantilla contará a principios de agosto. "Yo tengo una idea, me gustaría jugar de una determinada manera, pero quiero conocer al futbolista y trabajar en el día a día. Yo te veo jugar en los partidos, pero cuando te conozco realmente es en el entrenamiento, viendo lo que puedes hacer con mi idea de juego. Hasta que eso no suceda, no me veo capacitado para decir que el Sevilla va a jugar de esta manera. Me gustaría tener el balón mucho porque eso significa que el rival no lo tiene, pero con la intención clara de ir hacia la portería y marcar gol", ha señalado.

García Pimienta se ha referido también a cómo se produjo su llegada al Sevilla tras dos temporadas y media en la UD Las Palmas. "Comenzó con una reunión con Víctor Orta y el presidente hace unos días y veo un interés por parte del club por contratarme. Yo les planteo mi idea y el club las suyas. Creo que congeniamos, que podemos estar cerca de trabajar juntos, no voy a decir que me hice ilusiones porque seguro que había más candidatos, pero lo veo como una opción real que me llama la atención. Cuando fructifica todo y llegamos a un acuerdo, es cuando ya me pongo el mono de trabajo y estoy dándole vueltas a lo que me gustaría, a trabajar en la planificación como ha ocurrido hoy. Estoy metido ya de lleno en este proyecto. Me han elegido, han visto mi trayectoria y han visto que podía ser la persona ideal para el proyecto, al igual que yo. Es ilusionante y me veo capacitado para tirarlo hacia delante. Veo esa confianza por parte del club en que soy la persona ideal y eso yo lo tengo que devolver con muchísimo trabajo y acertando en las decisiones", ha comentado el flamante entrenador nervionese.