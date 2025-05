Caparrós: "No hago cuentas"

El jueves no vio al eterno rival, porque "preferí ver al Athletic" pero sí que estará muy pendiente de Las Palmas, rival directo en la pelea por no perder la categoría. Caparrós admite que están "estamos deseosos de que llegue el partido, muy motivados. El equipo ha entrenado bien. El equipo no hace cuentas, nos centramos sólo en el partido de Vigo. Han hecho buenos entrenamientos y nos hace falta romper y sumar tres puntos. El equipo está motivado y es consciente de que necesitamos los tres puntos".

Tras sumar sólo dos puntos de nueve, aparecieron las primeras críticas. "Entiendo las críticas porque en el fútbol hay que ganar. Asumo y comparto las críticas. Hemos hecho cosas, pero no hemos ganado, empatar es insuficiente", señaló. Caparrós ha valorado positivamente el estado anímico del vestuario, un aspecto al que han dado mucha importancia en el trabajo de la semana: "Hay muy buen ambiente. El equipo con el Leganés generó muchísimas ocasiones y también en estos tres partidos. El equipo está bien anímicamente, han entrenado con mucha intensidad y hemos hablado mucho y hemos insistido en lo anímico. Estoy con muchísima fuerza y con ganas de devolver la confianza y cualquier sevillista habría venido andando. Quiero conseguir tres puntos importantes".

Preguntado por la clasificación bética para una final europea y la posibilidad de que el Sevilla reverdezca viejos laureles, destacó que "hay que hacer una reflexión y saber lo que ha costado ganar siete Europa League, todo lo que se ha hecho para ganar los trofeos. Cada uno que haga lo que tenga que hacer, pero nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, porque ya sabemos el camino: unión y familia".