PROCEDE DEL REAL MADRID

Fran García, nuevo lateral zurdo del Betis hasta 2030

El Real Betis y el Real Madrid confirmaron este miércoles un acuerdo para que el lateral izquierdo Fran García deje el conjunto madridista y fiche por el verdiblanco, con el que ha firmado un contrato de cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030. El Betis adquiere el 50 por ciento de su pase por unos cuatro millones de euros.

Onda Cero Sevilla | Europa Press

Sevilla |

Fran García, tras pasar el reconocimiento médico con el Betis.
Fran García, tras pasar el reconocimiento médico con el Betis. | Real Betis

El jugador madrileño, canterano merengue y que en agosto cumplirá 27 años, pone fin a su etapa en el primer equipo, al que llegó en el año 2023 y con el que ha jugado 110 partidos durante estas tres últimas temporadas, donde nunca ha logrado hacerse con un hueco indiscutible.

García, que regresó al Real Madrid tras su buen hacer en el Rayo Vallecano durante las tres campañas que estuvo cedido, donde tuvo la fuerte competencia de jugadores como el francés Ferland Mendy y el español Álvaro Carreras. Esta campaña, el fichaje del internacional Marc Cucurella complicaba aún más sus minutos en el 15 veces campeón de Europa de que se marcha tras ganar una Liga de Campeones, una Liga, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España.

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