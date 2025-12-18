Examen copero al Betis en Murcia con 'llenazo' en las gradas

El Betis llega al choque copero con las novedosa baja de Marc Roca, con una contusión en el hombro que se produjo en Vallecas. Tampoco estarán por lesión Diego Llorente, Isco y Junior. Bakambu, Abde y Amrabat están con sus selecciones para disputar la Copa de África. Bellerín ya está recuperado y ha viajado a Murcia.

En la portería, volverá a jugar Adrián, como en Almendralejo. Hombres como Chimy Ávila, Lo Celso o Valentín Gómez podrían ser las otras novedades en la alineación verdiblanca.

El Murcia de Adrián Colunga irá con todo y ante una afición que llenará la Nueva Condomina con más de 30.000 espectadores. Los pimentoneros cayeron en su choque liguero del pasado fin de semana ante el Sabadell. En Copa, han eliminado al Antequera y al Cádiz.