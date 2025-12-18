PREVIA MURCIA-BETIS

Examen copero al Betis en Murcia con 'llenazo' en las gradas

El Betis visita este jueves al Real Murcia (Estadio Enrique Roca, 21 horas) para disputar la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Los de Pellegrini se miden a un rival de Primera RFEF, aunque contarán con un gran ambiente a favor en las gradas.

José Manuel Jiménez

Sevilla |

Jugadores del Betis sobre el césped del Estadio de Vallecas.
Jugadores del Betis sobre el césped del Estadio de Vallecas. | Agencia EFE

El Betis llega al choque copero con las novedosa baja de Marc Roca, con una contusión en el hombro que se produjo en Vallecas. Tampoco estarán por lesión Diego Llorente, Isco y Junior. Bakambu, Abde y Amrabat están con sus selecciones para disputar la Copa de África. Bellerín ya está recuperado y ha viajado a Murcia.

En la portería, volverá a jugar Adrián, como en Almendralejo. Hombres como Chimy Ávila, Lo Celso o Valentín Gómez podrían ser las otras novedades en la alineación verdiblanca.

El Murcia de Adrián Colunga irá con todo y ante una afición que llenará la Nueva Condomina con más de 30.000 espectadores. Los pimentoneros cayeron en su choque liguero del pasado fin de semana ante el Sabadell. En Copa, han eliminado al Antequera y al Cádiz.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer