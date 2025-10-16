VILLARREAL-BETIS

Duelo de ‘seis puntos’ ante el mejor local de LaLiga

Para Manuel Pellegrini, el duelo que afronta el Betis este sábado ante el Villarreal es uno de esos que llama “de seis puntos”. Casi todo el mundo coincide en que el equipo groguet es el principal rival del Betis en esa batalla por la cuarta (o quinta) plaza para poder disputar Champions la próxima temporada.

José Manuel Jiménez

Sevilla |

Cuadra Fernández muestra la tarjeta roja al 'Chimy' Ávila.
Cuadra Fernández muestra la tarjeta roja al 'Chimy' Ávila. | Agencia EFE

El Villarreal es el mejor local de la Liga. Ha ganado sus cuatro partidos. Sólo lo ha hecho el Real Madrid aparte del equipo de Marcelino. El Villarreal suma 10 goles a favor en La Cerámica y solo uno en contra. El Betis no es el mejor visitante de la liga. Ha sacado 6 de 12. Pero es el único equipo que no ha perdido aún fuera de casa: tres empates y una victoria, la de Cornellá-El Prat de la pasada jornada.

Son curiosos los resultados de las dos últimas temporadas. El Betis ha ganado los dos últimos partidos en La Cerámica y el Villarreal ha ganado los dos últimos en el Villamarín. En la temporada, 23-24, ganó el Betis por 1-2 con un gol de William José en la última jugada del partido. En el Villamarín, 2-3. Remontó el Villarreal en la segunda parte con goles de Sokratis en propia puerta y Sorloth.

En la temporada pasada, el Betis ganó en tierras castellonenses: 1-2, con goles de Abde y Lo Celso en un partido que jugó el Betis 60’ con uno menos por la expulsión del Chimy Ávila por una temeraria entrada a Álex Baena. En Heliópolis volvió a ganar el Villarreal: 1-2. Los verdiblancos se adelantaron nada más empezar con un golazo de Aitor Ruibal, pero Barry y Ayoze remontaron. Ahí se le complicó mucho ya al Betis la opción de ser quinto y jugar la Champions.

