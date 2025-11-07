Abde y Antony doman al Lyon

En un partido con pocas ocasiones y en el que el conjunto francés, muy poco resolutivo en ataque, vio rota su condición de invicto, aunque sigue entre los ocho primeros con 9 puntos, uno más que los béticos, Abde marcó al filo de la media hora y seis minutos después, en el 35, Antony hizo el segundo con un tanto de bella factura, al superar por alto al meta eslovaco Dominik Greif, que hasta entonces estaba imbatido en Europa.

En un duelo entre dos equipos potentes de la Liga Europa, ambos invictos aunque con mejores resultados para los lioneses, con tres victorias en tres jornadas frente a una y dos empates del conjunto español, el técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, introdujo cinco cambios respecto al equipo que goleó 3-0 al Mallorca, tres de ellos, además, en la zaga.

Aitor Ruibal, Diego Llorente y el joven argentino Valentín Gómez como lateral zurdo relevaron en defensa a Bellerín, Marc Bartra y el suizo Ricardo Rodríguez, este último lesionado; el medio Marc Roca ocupó el lugar del marroquí Amrabat; y en ataque el congoleño Cédric Bakambu volvió a ser titular en Europa, en sustitución del colombiano Cucho Hernández.

En el Lyon, con la tranquilidad de llevar 9 puntos, el portugués Paulo Fonseca hizo muchas rotaciones, hasta siete respecto al empate liguero con el Brest (0-0), con la ausencia más destacada de su capitán y líder del equipo, el centrocampista Corentin Tolisso. Le dio descanso antes de recibir el domingo al PSG en la Ligue 1, aparte de las bajas del extremo belga Fofana, lesionado, y del mediapunta argelino Ghezzal al no estar inscrito para esta fase del torneo.

El choque comenzó igualado, con cierto ritmo y con el cuadro francés, muy físico y con calidad saliendo con el balón jugado desde atrás, mandando con un fútbol de mucho toque, pero sin ocasiones claras, frente a un conjunto verdiblanco que, aunque concentrado, no se sintió, de entrada, cómodo ni fabricó sus habituales acciones ofensivas a base de rapidez.

Sin embargo, el equipo español fue creciéndose, se desperezó y fue enseñando sus galones. Tras un aviso de Abde, con una incursión por la izquierda que el meta eslovaco Dominik Greif, ex del Mallorca, envió a córner, el saque de esquina lo sacó al primer palo el argentino Lo Celso, peinó Bakambu y el extremo marroquí remachó a gol a los 29 minutos.

A partir de ahí, llegaron los mejores minutos del Betis, que le buscó las vueltas a un Olympique de Lyon que abusó del toque de balón, sin asustar nunca, hasta el punto de que Antony, siempre muy vertical y peligroso, aprovechó con su gran talento un magnífico servicio casi desde su área de Marc Roca para superar por alto a Greif e irse con 2-0 al descanso.

En la reanudación, Fonseca buscó la reacción al sacar al campo al experimentado lateral argentino Nicolás Tagliaficoy al extremo izquierdo portugués Afonso Moreira, por el brasileño Abner Vinícius, ex del Betis y que tenía una amarilla, y el joven Enzo Molebe, y pronto el Lyon tuvo una buena opción en un tiro ligeramente desviado del francoargelino Merah.

Los lioneses le imprimieron algo más de ritmo al juego ante un conjunto sevillano que defendió bien su renta y le cedió la pelota al rival, a la espera de montar alguna contra, mientras el conjunto galo fue avanzando líneas y de nuevo avisó con un disparo lejano del francoluso Mathys De Carvalho que despejó, sin apuros, el meta Álvaro Valles a la hora de partido.

El Lyon merodeaba por el área local, pero sin efectividad ninguna. Su técnico refrescó al equipo con el inglés Morton por el estadounidense Tessmann y el checo Sulc por Merah, en tanto que los de Pellegrini siguieron a lo suyo, sin pasar apuros, y reclamaron un posible penalti de Kluivert sobre Fornals que el árbitro, tras consultar con el VAR, no concedió.

En los últimos minutos siguió el mismo guion, con el Olympique de Lyon incapaz de generar peligro ante la meta de Valles y el Betis guardando su ventaja sin ningún problema, lo que permitió a los del chileno Manuel Pellegrini apuntarse una importante victoria, sin excesiva brillantez, que les mantiene invictos y con 8 puntos tras dos triunfos y dos empates.

- Ficha técnica:

2 - Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Diego Llorente, Natan, Valentín Gómez; Marc Roca, Fornals (Deossa, m.78); Antony (Pablo García, m.87), Lo Celso (Altimira, m.65), Abde (Riquelme, m.87); Bakambu (Chimy Ávila, m.78).

0 - Olympique Lyon: Greif; Maitland-Niles (Mata, m.84), Kluivert, Niakhaté, Abner Vinícius (Tagliafico, m.46); Tessmann (Morton, m.65), De Carvalho, Merah (Sulc, m.65); Karabec, Satriano, Molebe (Moreira, m.46).

Goles: 1-0, M.29: Abde. 2-0, M.35: Antony.

Árbitro: Matej Jug (Eslovenia). Amonestó a los locales Bakambu (m.70) y Aitor Ruibal (m.93), y a los visitante Abner (m.24), Tagliafico (m.90) y Moreira (m.91).

Incidencias: Partido de la cuarta jornada de la primera fase de la Liga Europa disputado en el Estadio La Cartuja ante 55.836 espectadores, entre ellos un millar de aficionados del Lyon.