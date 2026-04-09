Cucho: "Hay que valorar el empate ante un equipo que juega bien"

El delantero colombiano Cucho Hernández, que marcó de penalti el 1-1 para el Betis en el partido disputado este miércoles en el campo del Sporting de Braga portugués, ida de los cuartos de final de la Liga Europa, dijo que "hay que valorar el empate ante un equipo que juega bien".

"Daba impotencia ir perdiendo a los cinco minutos", señaló en la zona mixta Cucho Hernández, quien añadió que "encajar un gol a balón parado es algo a analizar" y que "es algo que se había hablado”.

"Su portero -el checo Lukas Hornícek- ha estado bien pero hemos tenido ocasiones. Hay que rescatar esto para próximos partidos”, señaló el delantero suramericano, quien se congratuló del gol marcado, aunque precisó que "lo más importante es ir de la mano. El jugador que marque que sea por el bien del equipo".

Sobre la vuelta del jueves de la próxima semana en el Estadio de La Cartuja, el delantero comentó que "el bético siempre da, lo de hoy ha sido una locura -unos dos mil seguidores verdiblancos en las gradas-. El jueves se dará todo para estar en semifinales".