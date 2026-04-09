Se impuso a Abde para lanzar el penalti

Cucho: "Hay que valorar el empate ante un equipo que juega bien"

El partido del Betis no fue muy brillante pero al menos consiguió dejar abierta la opción de meterse en semifinales. El empate lo deja todo por decidir para el jueves 16 en La Cartuja. El gol del 1-1 fue obra del Cucho de penalti, aunque Abde se había empeñado en lanzarlo. Tanto el colombiano como Pellegrini desde la banda insistieron en que el lanzador debía ser el Cucho Hernández, que comentó tras el partido que "esto es fútbol de élite. Yo le entiendo, pero él tiene que entenderme a mí. El míster dijo antes del partido quien se encargaba de cobrarlo y me tocaba a mí. Pero no pasa nada; después nos dimos la mano".

Carlos Hidalgo | EFE

Sevilla |

Cucho: "Hay que valorar el empate ante un equipo que juega bien"
Cucho: "Hay que valorar el empate ante un equipo que juega bien" | Real Betis

El delantero colombiano Cucho Hernández, que marcó de penalti el 1-1 para el Betis en el partido disputado este miércoles en el campo del Sporting de Braga portugués, ida de los cuartos de final de la Liga Europa, dijo que "hay que valorar el empate ante un equipo que juega bien".

"Daba impotencia ir perdiendo a los cinco minutos", señaló en la zona mixta Cucho Hernández, quien añadió que "encajar un gol a balón parado es algo a analizar" y que "es algo que se había hablado”.

"Su portero -el checo Lukas Hornícek- ha estado bien pero hemos tenido ocasiones. Hay que rescatar esto para próximos partidos”, señaló el delantero suramericano, quien se congratuló del gol marcado, aunque precisó que "lo más importante es ir de la mano. El jugador que marque que sea por el bien del equipo".

Sobre la vuelta del jueves de la próxima semana en el Estadio de La Cartuja, el delantero comentó que "el bético siempre da, lo de hoy ha sido una locura -unos dos mil seguidores verdiblancos en las gradas-. El jueves se dará todo para estar en semifinales".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer