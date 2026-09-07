En la Champions, el Betis quiere "llegar lo más lejos posible"

Catalán destacó antes de subir al avión que "La Champions era un sueño para nosotros y estamos aquí con mucha ilusión. Tenemos una plantilla para hacer un buen papel. Somos muy competitivos y el objetivo es llegar lo más lejos posible. Aquí lo que funciona es el partido a partido y este primero es muy importante. Cada punto va a contar al final en esa posibilidad de clasificarnos para la siguiente ronda. El sorteo nos dejó los tres últimos partidos con los equipos más fuertes y por eso los cinco primeros encuentros son muy importantes y empezar bien es clave".

En relación al buen arranque en la Liga, afirmó que "empezar bien la temporada es muy importante siempre. 9 puntos de 12 es magnífico y la victoria del viernes con el Real Madrid fue también importante anímica y moralmente. Además fue muy merecida. El equipo lo dio todo y la afición animó como siempre. Pero ya lo importante es el martes. Hay que estar muy concentrados. Esa es la línea para que no pase como ante el Levante".

Una vez cerrado el mercado de fichajes, la afición ha puesto una nota baja a la planificación y echan en falta alguna pieza. Pero el vicepresidente cree que el club ha hecho un buen trabajo. "Sé que la gente quiere caras nuevas, pero nosotros hemos estado muy tranquilos y con una hoja de ruta muy clara. Creemos que hemos hecho una buena planificación cubriendo los puestos que queríamos: lateral izquierdo, pivote, delantero… Y hemos acabado con la guinda de Dani Ceballos, que es muy importante para nosotros. Creemos que tenemos una plantilla muy buena, así que estamos contentos con la planificación y ahora toca hablar en el campo para dar las notas al final de año", aseguró.

Pero Pellegrini ha insistido en que no le han traído al mediocentro defensivo que pidió. El míster explicó que "todas las posiciones están dobladas menos la de mediocentro posicional". López Catalán no está de acuerdo. "Estamos todos muy satisfechos. El centro del campo está bien cubierto. Al final ha salido Amrabat y ha venido Facundo Bernal; se ha ido Altimira y ha venido Dani Ceballos. Y creemos que está todo bastante cubierto. Estamos todos muy contentos". Preguntado por la opinión del entrenador acerca de esa posición en concreto, contó que "todos los entrenadores quieren más y más y mejorar las plantillas, que siempre son mejorables, pero sinceramente estamos todos muy satisfechos". En ese "todos" falta uno y es chileno.