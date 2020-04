Borja Iglesias cree que recuperará el olfato de gol

La temporada de Borja Iglesias, ante las expectativas creadas, está decepcionando. Sólo ha marcado tres goles en 24 partidos ligueros. No obstante, el compostelano no pierde la sonrisa ni la fe en su juego y confía en su acierto con vistas a la portería en la reanudación del campeonato.

El delantero verdiblanco sabe que los goles llegarán. "A veces por el físico puedo ser engañoso, pero a mí me gusta jugar a los espacios. Me siento cómodo y es cuando disfruto. Si tengo que jugar al pie y asociarme, lo hago. Pero me siento bien teniendo delante la portería. Igual estoy participando más para que los compañeros se puedan beneficiar. Pero ves la plantilla y yo tengo la sensación de que en cualquier momento me voy a hinchar", ha comentado en el canal de YouTube de Alberto Edjogo.

Respecto al momento en el que se produjo el parón, justo tras la victoria ante el Real Madrid, Borja Iglesias ha expresado que “llevábamos un mes buscando una victoria como la del Madrid y luego se para todo. Nunca sabes, viene el derbi, un partido difícil y qué hubiera pasado... Tuvimos esa sensación de que fue una pena, pero a la vez ahora nos motiva mucho pensar que a la vuelta tenemos ese partido”.