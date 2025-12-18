El Betis, sólido en Murcia, sigue adelante en la Copa

El cuadro murcianista salió volcado y en 20 segundos ya generó su primera ocasión de peligro con un remate de Cristo Romero que despejó con la cabeza Ángel Ortiz cuando el balón iba a portería.

El Betis replicó con un disparo lejano y desviado de Sergi Altimira en el minuto 2 y con un testarazo de Ángel García en posición forzada. El canterano verdiblanco lo volvió a intentar con un tiro que fue taponado por Cristo Romero. No se había cumplido un cuarto de hora y el dominio era claramente de los de Sevilla.

Chimy Ávila también lo probó pero sin puntería y en el minuto 29 un disparo de Cucho Hernández lo tocó con su brazo derecho Alberto González dentro del área. El propio delantero colombiano batió a Diego Piñeiro en el lanzamiento del penalti a pesar de que el portero estuvo cerca de llegar al esférico.

La reacción de los de Colunga fue inmediata y acumularon muy buenas oportunidades para haber nivelado la contienda antes del descanso. Hubo una doble ocasión con remates a bocajarro de Jorge Sánchez y Alberto González pero despejaron primero Cucho Hernández y luego Adrián San Miguel.

Se repitió algo similar en otra jugada en la que Antxon Jaso y David Flakus lo intentaron estando en el área pequeña y Adrián se lució evitando el empate tanto en el primer intento como en el segundo.

El Murcia merecía no irse al descanso por debajo en el marcador pero pudo ser peor porque un disparo de Nelson Deossa, que tocó en Alberto González, no entró en la portería grana por centímetros. Todavía hubo otro chut de Flakus que atajó el guardameta visitante antes de que los jugadores tomaran el camino de los vestuarios.

Pellegrini realizó un doble cambio en el descanso -Ricardo Rodríguez y Pablo Fornals relevaron a Natan y Pablo García-. En los locales Antonio David Moreno suplió a Sekou Djanbou.

Los de la capital del Segura, animosos, insistieron con su ataque pero costándole más crear peligro y, conforme fueron transcurriendo los minutos, el Betis acumuló más posesión de balón e impuso su calidad en el pase. Ya con Héctor Pérez y Agim Zeka -el albano kosovar volvió tras caer lesionado en agosto- sobre el terreno de juego, el Murcia pasó a defender con orden y a intentar contragolpear -amagó sin llegar a golpear-. No obstante, fue el visitante Deossa el que, con un chut lejano que blocó Diego Piñeiro, estuvo más cerca del gol.

Colunga agotó sus cambios con Isi Gómez y Joao Pedro Palmberg pero fue uno de los relevos del Betis, Antony dos Santos, el que creó peligro con un tiro que obligó a intervenir a Diego Piñeiro. Y en la siguiente acción reseñable, en el minuto 85, en una acción de mala fortuna para los locales llegó la sentencia. Aitor Ruibal disparó y Diego Piñeiro evitó el tanto en primera instancia para luego, en el despeje, Héctor Pérez estrellar el balón en el guardameta, que acabó metiendo el cuero en su marco.

- Ficha técnica:

0. Real Murcia: Diego Piñeiro; Jorge Mier, Jorge Sánchez, Alberto González, Jaso (Héctor Pérez, m.55), Cristo Romero; Sekou (Antonio David, m.46), Manu Lara (Isi Gómez, m.69), Pedro León (Agim Zeka, m.55), Álvaro Bustos (Joao Pedro, m.69); y David Flakus.

2. Real Betis Balompié: Adrián; Ángel Ortiz, Bartra, Natan (Ricardo Rodríguez, m.46), Valentín Gómez; Deossa, Altimira, Pablo García (Pablo Fornals, m.46), Riquelme (Aitor Rubial, m.78); Chimy Ávila (Antony, m.69) y Cucho Hernández (Lo Celso, m.87).

Goles: 0-1, M.30: Cucho Hernández, de penalti. 0-2, M.85: Diego Piñeiro, en propia puerta.

Árbitro: Juan Martínez Munuera, del comité valenciano. Mostró la tarjeta amarilla a los jugadores del Betis Natan (m.37), Cucho Hernández (m.38) y Deossa (m.40). Expulsó con tarjeta roja directa a un miembro del cuerpo técnico bético (m.43).

Incidencias: Partido correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey de fútbol que se disputó en el estadio Enrique Roca de Murcia ante 31.436 espectadores. Antes del inicio del encuentro el tenista Carlos Alcaraz Garfia, número 1 del circuito ATP, realizó el saque de honor.