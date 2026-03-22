El Betis reacciona tarde y cae en San Mamés

El Athletic tuvo una efectividad poco habitual pero bienvenida en San Mamés, en el día después de que el técnico rojiblanco anunciase su adiós para el final de temporada. Los 'leones' dieron una alegría a su entrenador con el 2-0 , asistiendo Iñaki WIlliams a Dani Vivian y Oihan Sancet.

Muy superado el Betis, Manuel Pellegrini hizo triple cambio en el paso por vestuarios. Héctor Bellerín y Pablo Fornals dieron más llegada a los visitantes, aunque la más clara fue de Álex Berenguer para haber hecho el tercero. Abde, el mejor de los andaluces, generó la opción de Cédric Bakambu y Fornals terminó batiendo a Unai Simón con un golazo (2-1). El momento bético llegó a firmar el 2-2 pero el gol de Bakambu no subió por fuera de juego.

San Mamés sufrió para celebrar una victoria un mes después, pero Valverde apretó los puños con el primer paso hacia el objetivo de despedirse del Athletic con una plaza europea. Para los de Pellegrini, inmersos en los cuartos de la Liga Europa, volvió a demostrarse que la doble ración semanal está pesando, con cinco jornadas seguidas de Liga sin ganar, aunque aún sean quintos.