ATHLETIC 2 - BETIS 1

El Betis reacciona tarde y cae en San Mamés

El Betis cayó por 2-1 en San Mamés tras una muy mala primera parte de los de Pellegrini, en la que fueron superados ampliamente. La entrada de Fornals, que marcó de falta directa, mejoró a los verdiblancos en el segundo tiempo, pero resultó insuficiente.

Onda Cero Sevilla | Europa Press

Sevilla |

Oihan Sancet celebra su gol contra el Betis, mientras Natan se lamenta.
Oihan Sancet celebra su gol contra el Betis, mientras Natan se lamenta. | Agencia EFE

El Athletic tuvo una efectividad poco habitual pero bienvenida en San Mamés, en el día después de que el técnico rojiblanco anunciase su adiós para el final de temporada. Los 'leones' dieron una alegría a su entrenador con el 2-0 , asistiendo Iñaki WIlliams a Dani Vivian y Oihan Sancet.

Muy superado el Betis, Manuel Pellegrini hizo triple cambio en el paso por vestuarios. Héctor Bellerín y Pablo Fornals dieron más llegada a los visitantes, aunque la más clara fue de Álex Berenguer para haber hecho el tercero. Abde, el mejor de los andaluces, generó la opción de Cédric Bakambu y Fornals terminó batiendo a Unai Simón con un golazo (2-1). El momento bético llegó a firmar el 2-2 pero el gol de Bakambu no subió por fuera de juego.

San Mamés sufrió para celebrar una victoria un mes después, pero Valverde apretó los puños con el primer paso hacia el objetivo de despedirse del Athletic con una plaza europea. Para los de Pellegrini, inmersos en los cuartos de la Liga Europa, volvió a demostrarse que la doble ración semanal está pesando, con cinco jornadas seguidas de Liga sin ganar, aunque aún sean quintos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer