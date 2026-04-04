EMPATE ANTE EL ESPANYOL

Bartra: "Hemos tenido tres o cuatro ocasiones muy claras"

El central Marc Bartra ha destacado este sábado, después de que el Betis no pasara del empate a cero en el Estadio La Cartuja ante el Espanyol, que "es un punto que sabe a poco", al considerar que su equipo ha "tenido tres o cuatro ocasiones muy claras".

Onda Cero Sevilla | EFE

Sevilla |

Cuadra Fernández dialoga con Marc Bartra.
Cuadra Fernández dialoga con Marc Bartra. | Agencia EFE

"Es el típico partido que si te entra la primera te entran todas las demás. Hemos tenido el control, pero nos ha faltado del gol", ha apuntado el capitán del Betis en declaraciones a Movistar.

Bartra reconoció que "quizás en algunos momentos" tuvieron "que haber metido más balones al área", pero insistió en que cree "que no hay que reprochar tanto".

Sobre las paradas del meta del Espanyol, el serbio Marko Dmitrovic, reiteró que "son de esas que otro día entran. Dan mucha rabia" porque el equipo quería "los tres puntos".

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