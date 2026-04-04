Bartra: "Hemos tenido tres o cuatro ocasiones muy claras"

"Es el típico partido que si te entra la primera te entran todas las demás. Hemos tenido el control, pero nos ha faltado del gol", ha apuntado el capitán del Betis en declaraciones a Movistar.

Bartra reconoció que "quizás en algunos momentos" tuvieron "que haber metido más balones al área", pero insistió en que cree "que no hay que reprochar tanto".

Sobre las paradas del meta del Espanyol, el serbio Marko Dmitrovic, reiteró que "son de esas que otro día entran. Dan mucha rabia" porque el equipo quería "los tres puntos".