Azplicueta sigue KO

La baja de Azpilicueta se une a la de los sancionados Carmona y Nianzou, además de Marcao. Por lo tanto, a Luis García Plaza sólo le quedan para completar la defensa (presumiblemente de cuatro) Juanlu, Kike Salas, Castrín, Suazo, Gattoni y Oso, junto al polivalente Gudelj. La buena noticia es que Vargas se ha recuperado de sus problemas musculares y Sow, de sus molestias en el tobillo. Ambos estarán disponibles para el sábado, además de Peque, que ya por fin ha superado la lesión que le ha obligado a perderse cuatro encuentros. También volverá Agoumé tras cumplir sanción.

Ni que decir tiene que el partido ante el Atleti tiene una enorme importancia para el Sevilla. Está a dos puntos del descenso, pero se puede dar la circunstancia de que comience el partido ante los colchoneros metido entre los tres últimos, en caso de que el Elche le gane al Valencia en el choque que dará comienzo antes del del Pizjuán, a las 16.15 horas. Eso sí, el Atleti sacará un once plagado de suplentes porque tres días después se juega el pase a las semifinales de la Champions ante el Barça, con una ventaja de dos goles.