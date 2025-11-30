Almeyda: "Tristeza pura y dolor, porque preparé este derbi mucho tiempo"

El míster del Sevilla se ha mostrado crítico con sus jugadores y pide que todo el mundo sea consciente de cual es la realidad del Sevilla: "Que tendrá que pelear en la liga hasta el último día. El objetivo es mejorar lo del año pasado". Almeyda analizó el partido de su equipo, subrayando que "en el primer tiempo estábamos bien, compitiendo de buena manera y encontrando espacios y el control de juego. En el segundo, después de volver a cometer un error y el partido se modifica para mal. Perdimos el orden, el control y entramos en un ida y vuelta que no era lo que habíamos planificado. Son ya demasiados goles recibidos por errores. Esto se habla, se trabaja, se muestran vídeos, se analiza... insistiremos".

El equipo nervionense ha perdido 5 partidos de los últimos 6 disputados. Y el técnico argentino ha querido recordar que "este equipo está así. Tenemos que ser fuertes para no cometer errores, para competir y que este equipo no sufra lo que sufrió el año pasado. Esa es la realidad del Sevilla. Entonces, cuanto más sepamos la realidad entre todos, más claro va a ser de acá al futuro. Y saber qué se está jugando. Veamos la realidad. Yo la estoy viendo desde el primer día. Este equipo va a luchar hasta el final y lo va a tener que hacer. Esa es la idea de la que hay que ser consciente. El que está para luchar, estará; el que no, levantará la mano y saldrá". También fue muy claro acerca de la expulsión de Isaac Romero. "Son acciones que en esta clase de derbis hay que tratar de evitar. No sé si fue para expulsión o amarilla, pero era evitable", aclaró.