Almeyda: "Si la solución es que me vaya, no hay problema"

El técnico del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, afirmó tras la derrota en casa ante el Valencia (0-2) que su equipo hizo "un partido muy malo, pero el responsable soy yo. Los goles vienen de errores, de pérdidas de marcas, desde un lateral mal defendido, y ante eso no hay una estrategia que se pueda hacer. Lo de hoy fue para el olvido. En los dos últimos dos partidos se vio a un equipo con poca lucha, con mucho miedo a equivocarse. Preparamos algo que no salió nada y ellos se encuentran con dos goles tras errores propios".

Sobre la suplencia de Oso, Almeyda explicó que "ayer estaba con fiebre y no podía salir desde el inicio". Y en cuanto al motivo del cambio de Azpilicueta destacó que "sintió una molestia en un aductor. Viéndolo desde fuera, pensé que metiendo a Akor teníamos una parte ofensiva y hacía ya un cambio de los que tenía que hacer. Luego tratamos de mejorarlo, pero no lo logramos”.

Preguntado si teme que le destituyan, admitió que "está dentro de las posibilidades. Y si es necesario para que esto mejore, ellos ya lo saben. Hay muchos días para analizar muchas cosas. Estoy vivo, que es importante. El trabajo hoy ha sido malo".