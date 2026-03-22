El argentino, señalado

Almeyda: "Si la solución es que me vaya, no hay problema"

Tras sufrir una subida de presión arterial que le indispuso durante un buen rato, tras el partido, Matías Almeyda logró recuperarse para atender a Movistar y ofrecer la rueda de prensa a los medios. Y preguntado por una posible destitución fue muy claro. "Es un golpe duro, nos hemos equivocado bastante en el partido. ¿Miedo al descenso? Miedo a la muerte. Y tampoco. ¿Si temo por mi puesto? Si la solución es que yo me vaya, no hay problema", declaró.

Carlos Hidalgo | EFE

Sevilla |

Almeyda: "Si la solución es que me vaya, no hay problema"
Almeyda: "Si la solución es que me vaya, no hay problema" | Agencia EFE

El técnico del Sevilla, el argentino Matías Almeyda, afirmó tras la derrota en casa ante el Valencia (0-2) que su equipo hizo "un partido muy malo, pero el responsable soy yo. Los goles vienen de errores, de pérdidas de marcas, desde un lateral mal defendido, y ante eso no hay una estrategia que se pueda hacer. Lo de hoy fue para el olvido. En los dos últimos dos partidos se vio a un equipo con poca lucha, con mucho miedo a equivocarse. Preparamos algo que no salió nada y ellos se encuentran con dos goles tras errores propios".

Sobre la suplencia de Oso, Almeyda explicó que "ayer estaba con fiebre y no podía salir desde el inicio". Y en cuanto al motivo del cambio de Azpilicueta destacó que "sintió una molestia en un aductor. Viéndolo desde fuera, pensé que metiendo a Akor teníamos una parte ofensiva y hacía ya un cambio de los que tenía que hacer. Luego tratamos de mejorarlo, pero no lo logramos”.

Preguntado si teme que le destituyan, admitió que "está dentro de las posibilidades. Y si es necesario para que esto mejore, ellos ya lo saben. Hay muchos días para analizar muchas cosas. Estoy vivo, que es importante. El trabajo hoy ha sido malo".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer