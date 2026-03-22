Decisión tomada

Almeyda, a su casa; García Plaza, el favorito

Traía cara de derrotado el técnico del Sevilla a la sala de prensa tras perder con el Valencia. Cara y tono de entrenador que sabe que se lo van a cargar. Y todo apunta a que va a ser así. Según ha podido saber Onda Cero, el consejo de administración del Sevilla ha decidido destituir al argentino, que ya conoce la decisión. García Plaza es el favorito, aunque hay más técnicos en la lista.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Almeyda, a su casa; García Plaza, el favorito
Almeyda, a su casa; García Plaza, el favorito | Agencia EFE

Por contarlo de forma cronológica, tras la derrota con el Valencia la cúpula del club nervionense se reunió en el Sánchez Pizjuán por espacio de más de 3 horas, hasta pasadas las 2 de la madrugada. En ese encuentro, el presidente Del Nido Carrasco aún mantenía esperanzas de que el argentino remontara la situación y levantara al equipo. Pero eran demasiadas las voces que pedían la marcha de Almeyda para que otro míster hiciera de revulsivo en ese vestuario. Y terminaron por convencer al máximo responsable. Posteriormente, el domingo por la mañana, Carrasco, Pepe Castro y Cordón se reunieron con Matías Almeyda en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios y le comunicaron que lo mejor era separar sus caminos.

Ya en la tarde del domingo, los dirigentes sevillistas cruzaban llamadas y mensajes para consensuar una lista de candidatos y se produjeron los primeros contactos con los interesados. El favorito en el seno de la entidad es Luis García Plaza, con el que incluso mantuvieron una charla. Y en la lista aparecen otros entrenadores, entre los que destacan dos que ya entrenaron en Nervión: Manolo Jiménez, recién destituido por el Aris de Salónica, y Diego Martínez, sin equipo desde verano de 2025 cuando concluyó su vinculación con Las Palmas. La idea del presidente y el director deportivo, consensuada con el departamento de comunicación, es anunciar el despido de Almeyda este lunes.

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