Caetano presenta el nuevo modelo BYD ATTO 2 DM-i que irrumpe ya en el mercado desde 20.940 euros1 y afianza el claim “No es un coche, es un BYD”

Experiencia de conducción eléctrica respaldada por una autonomía total en ciclo combinado de 1.000 km 2

El consumo de combustible WLTP ponderado combinado de solo 1,8 l/100 km2 reduce drásticamente los costes de funcionamiento

90 km2 de autonomía eléctrica, suficientes para muchos de los desplazamientos diarios

Habitáculo práctico, con acabados de alta calidad y control por voz potenciado por IA

Refrendada por el éxito del SEAL U DM-i, el modelo híbrido enchufable más vendido en España en 2025, la tecnología Dual Mode permite ahora al ATTO 2 DM-i redefinir el segmento de los SUV urbanos con una combinación inigualable de experiencia de conducción eléctrica y una autonomía combinada de hasta 1.000 km 2, lo que brinda a los clientes la libertad de dar el salto hacia la conducción eléctrica con la tranquilidad de contar con el respaldo híbrido.

La vicepresidenta ejecutiva de BYD, Stella Li, ha subrayado: “La tecnología Dual Mode es un trampolín ideal para los clientes que desean disfrutar de la experiencia de conducción eléctrica sin preocuparse por la autonomía. Y con el BYD ATTO 2 DM-i ofrecemos esa ventaja en el segmento de los SUV urbanos, ofreciendo una destacada oferta. La combinación de una experiencia de conducción eléctrica y la gran autonomía real del coche lo hacen único en su segmento, y algo que solo nosotros podíamos fabricar. ¡Realmente se puede ver lo que queremos decir cuando decimos que ‘no es un coche, es un BYD!”.

El BYD ATTO 2 DM-i combina los inconfundibles rasgos de diseño de un SUV con unas dimensiones compactas. Mide 4.330 mm de largo (20 mm más que el ATTO 2 100% eléctrico), 1.830 mm de ancho y 1.675 mm de alto. La distancia entre ejes es relativamente larga, 2.620 mm, lo que aumenta el espacio en el habitáculo y garantiza unos voladizos delanteros y traseros cortos que refuerzan su imagen SUV.

Su frontal se distingue por los faros full-LED integrados y unas estilizadas luces diurnas, lo que le otorga al ATTO 2 DM-i una fuerte presencia visual. El paragolpes delantero presenta ángulos marcados que le confieren un aspecto dinámico, junto con detalles en acabado brillante en la parte inferior y entradas de aire verticales en los bordes exteriores que mejoran la eficiencia.

En su vista lateral, un revestimiento inferior interrumpido por resaltes en acabado brillante ayuda a acentuar la altura del coche y mantiene un aspecto ágil. La línea de techo “flotante” se ve resaltada por un elemento distintivo del color de la carrocería que se une al cristal en el pilar C. Las superficies incorporan curvas pronunciadas que, combinadas con el diseño dinámico de las llantas de aleación, transmite una sensación de energía.

En la parte trasera, un distintivo spoiler de techo se sitúa sobre una banda luminosa que ocupa toda la anchura del vehículo y conecta los pilotos traseros en forma de “nudo chino”, recordando al número 8 y al anillo infinito de Moebius, simbolizando la buena suerte. Un paragolpes trasero convexo y otros detalles en el revestimiento inferior completan su aspecto deportivo.

Los cambios de diseño con respecto a la versión eléctrica del ATTO 2 incluyen una parrilla delantera más grande, elementos decorativos y la eliminación de los detalles de las rejillas laterales en el paragolpes delantero y el cambio de los emblemas en el portón trasero.

El ATTO 2 DM-i está disponible en cuatro colores, incluido el nuevo Midnight Blue exclusivo de los modelos con tecnología Dual Mode.

Propulsión con tecnología Dual Mode: prestaciones con una gran autonomía

El ATTO 2 DM-i lleva el innovador sistema de propulsión híbrido enchufable con tecnología Dual Mode de BYD al segmento de los SUV urbanos, combinando las ventajas de la experiencia de conducción de un vehículo eléctrico en cuanto a refinamiento y respuesta con una autonomía total combinada en condiciones de uso real que ningún rival puede igualar.

El sistema de propulsión híbrido enchufable con tecnología Dual Mode, que ya cuenta con un gran éxito en los SEAL U DM-i y SEAL 6 DM-i, se basa en varias innovaciones exclusivas de BYD, entre las que se incluyen dos motores eléctricos capaces de girar a altos regímenes con un

controlador integrado, una Blade Battery y un motor de gasolina Xiaoyun de 1,5 litros desarrollado específicamente que alcanza una eficiencia térmica revolucionaria del 43%.

Como indica su denominación, el sistema con tecnología Dual Mode permite funcionar de dos maneras distintas: EV, en la que las ruedas son impulsadas únicamente por el motor eléctrico; y HEV, en la que se aplica el mismo principio la mayor parte del tiempo, con el motor de gasolina suministrando carga a la batería y al motor eléctrico a través de un inversor, manteniendo la respuesta de conducción de un vehículo eléctrico. En los momentos en los que se requiere potencia adicional, el modo HEV puede cambiar de serie a paralelo, combinando el potencial del motor de gasolina y el motor eléctrico.

El resultado es un sistema de propulsión que funciona la mayor parte del tiempo como un vehículo eléctrico, con una autonomía de hasta 90 km2 en modo EV en el caso de la Blade Battery de mayor capacidad de las dos disponibles para el ATTO 2 DM-i, y con el refinamiento y la respuesta instantánea de un vehículo eléctrico incluso en modo HEV. Además, el control inteligente de los distintos sistemas (la “i” de la denominación DM-i) eleva la eficiencia por encima de cualquiera de sus rivales, con un consumo combinado ponderado de tan solo 1,8 l/100 km 2 y una autonomía combinada, con la batería completamente cargada y el depósito de gasolina lleno, de hasta 1.000 km 2. Esto convierte al ATTO 2 DM-i en una excelente alternativa real no solo a los vehículos con hibridación convencional, sino también a los modelos tradicionales de combustión, gracias a su combinación de gran autonomía y la capacidad de completar muchos desplazamientos sin utilizar gasolina.

Además de estas impresionantes cifras de eficiencia, el sistema de propulsión híbrida enchufable con tecnología Dual Mode también ofrece prestaciones y confort; el ATTO 2 DM-i Boost puede acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 7,5 segundos, y ambas versiones pueden alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h.

Hay dos configuraciones disponibles en el ATTO 2 DM-i. En la especificación Active la capacidad nominal de la Blade Battery es de 7,8 kWh y la potencia máxima del sistema es de 122 kW (166 CV). Esta versión tiene una autonomía eléctrica WLTP de 40 km2 y una autonomía combinada WLTP total de 930 km2.

El ATTO 2 DM-i Boost aumenta la capacidad de la batería hasta 18,0 kWh y la potencia del sistema hasta 156 kW (212 CV), lo que le permite alcanzar los 100 km/h en solo 7,5 segundos. La batería más grande ofrece una autonomía eléctrica de hasta 90 km2 en ciclo WLTP, y la autonomía total combinada alcanza los 1.000 km 2 WLTP. Cuenta con un cargador de corriente alterna más potente, de 6,6 kW, que permite recargar la batería del 15% al 100% en tres horas cuando se conecta a una toma de corriente trifásica de 32 A.

El sistema de propulsión híbrido enchufable con tecnología Dual Mode otorga al ATTO 2 DM-i una ventaja sobre otros SUV urbanos: iguala a sus rivales híbridos en eficiencia incluso cuando

la batería está en un estado de carga bajo, y les supera con creces en potencia, prestaciones y autonomía combinada.

Tecnología de vanguardia en un habitáculo espacioso y de alta calidad

En el interior, el ATTO 2 DM-i combina un estilo elegante y materiales de primera calidad con un generoso espacio y tecnología inteligentemente integrada. El diseño da continuidad al de la carrocería, con una combinación de elementos distintivos de un SUV, como robustos tiradores de puerta y un salpicadero de líneas limpias y sencillas, que refuerza la sensación de amplitud.

La consola central incluye un par de portabebidas y un reposabrazos integrado que se abre para revelar una de las múltiples zonas de almacenamiento disponibles, junto con un panel de control que incorpora botones para algunas funciones clave, como el desempañado del parabrisas, el mando para los modos de conducción y el del volumen para el sistema de sonido.

Entre los sutiles cambios en la disposición con respecto a las versiones 100% eléctricas del ATTO 2 se incluyen el paso de la palanca del selector de marchas de la consola central a la columna de la dirección, la incorporación de un soporte para las gafas para el conductor, un reposacabezas adicional para el tercer pasajero en los asientos traseros y un nuevo diseño de los asientos delanteros con reposacabezas ajustables.

En el salpicadero se encuentran la pantalla LCD de la instrumentación de 8,8” (22,3 cm) y una pantalla táctil de 12,8” (32,5 cm). El sistema de infoentretenimiento cuenta con el último software de BYD, que incluye control por gestos con varios dedos para la climatización e incorpora una impresionante mejora del control por voz gracias al asistente inteligente “Intelligent Assist”. Activado por el comando “Hi BYD”, que ofrece una interacción verdaderamente humana gracias a lo último en IA generativa y a modelos de lenguaje LLM. El sistema tiene experiencia en múltiples ámbitos y ofrece una potente capacidad de respuesta sobre todo tipo de temas, desde viajes y noticias hasta conocimiento general, además de admitir diálogos y recordar las conversaciones para comprender mejor lo que dice y solicita el usuario.

El ambiente en el habitáculo sube de nivel en las versiones Boost, con un techo panorámico de cristal que permite la entrada de una generosa cantidad de luz natural para todos los ocupantes. El piso completamente plano garantiza que los asientos traseros resulten prácticos para un uso familiar. Más allá del habitáculo, el maletero del ATTO 2 DM-i tiene una capacidad de 425 litros, más que muchos vehículos del segmento C. Esta capacidad puede aumentarse hasta 1.335 litros cuando se abaten los asientos traseros.

Sin compromisos en el equipamiento de serie

Más allá de las diferencias técnicas en cuanto al tamaño de la batería, la potencia y la autonomía, los dos acabados del ATTO 2 DM-i se distinguen sutilmente en su equipamiento de serie, que es muy amplio independientemente de la versión.

El ATTO 2 DM-i Active ofrece de serie pintura metalizada, llantas de aleación de 16 pulgadas, faros y pilotos traseros LED, retrovisores laterales ajustables eléctricamente, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, instrumentación digital de 8,8” (22,3 cm), sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 12,8” (32,5 cm), cuatro puertos de carga USB tipo C, sensores de aparcamiento traseros con cámara de visión trasera, control de crucero adaptativo y una llave inteligente que permite el acceso a través de un smartphone o un dispositivo wearable.

Por su parte, el ATTO 2 DM-i Boost aumenta el tamaño de las llantas de aleación a 17 pulgadas y añade sensores de aparcamiento delanteros, una cámara de 360 grados, asientos delanteros calefactables con ajuste eléctrico, volante calefactable, cristales traseros tintados, techo panorámico con cortinilla eléctrica y una base de carga inalámbrica para smartphones con una potencia de carga de 50 W. Este modelo también cuenta con la función V2L, que permite alimentar dispositivos externos con hasta 3,3 kW, ideal para un coche que puede llegar más lejos gracias a la potencia y la autonomía del sistema de propulsión híbrido con tecnología Dual Mode.

Paquete completo de tecnologías de seguridad y asistencia al conductor

El nuevo BYD ATTO 2 DM-i está diseñado pensando en la seguridad, y ambas versiones cuentan con airbags para el conductor y el acompañante, airbags laterales delanteros y airbags de cortina laterales. Además, el equipamiento de serie incluye una completa dotación de ayudas a la conducción, entre las que se incluyen el sistema de monitorización del conductor (DMS), control de crucero adaptativo (ACC) y control de crucero inteligente (ICC), control inteligente de límite de velocidad (ISLC), asistente de mantenimiento de carril de emergencia (ELKA), asistente de cambio de carril (LDA), detección de vehículos en el ángulo muerto (BSD), advertencia de apertura de puerta (DOW), reconocimiento de señales de tráfico (TSR), frenado automático de emergencia (AEB), control electrónico de tracción (TCS), control de descenso en pendientes (HDC), advertencia de colisión frontal y trasera (FCW, RCW) y alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA) con sistema de frenado automático (RTCB).

Primeras entregas

El BYD ATTO 2 DM-i está ya a la venta en España con unos precios que parten desde los 20.940 euros1 en el ATTO 2 DM-i Active y desde 24.940 euros1 en el ATTO 2 DM-i Boost. El nuevo modelo contará con la completa garantía habitual de BYD: 6 años de garantía del fabricante para el vehículo y 8 años de cobertura para el sistema de propulsión y la batería.