Gattoni, Cardoso y Jordán, descartados y entrenando aparte

"Gattoni, Cardoso y Joan Jordán trabajaron en otro grupo mientras se resuelven sus respectivas situaciones", explicó el Sevilla en su escueta información del entrenamiento dirigido este martes en su ciudad deportiva por el técnico Luis García Plaza, al que ha asistido como espectador el chileno Gabriel Suazo.

Suazo, según la entidad, ya ha vuelto de sus vacaciones y "se incorporará en breve al trabajo coral" de García Plaza, tan pendiente de las evoluciones físicas y tácticas de los suyos como de la conformación final del grupo con el que afrontará su temporada desde el inicio en el banquillo sevillista.

Como el francés Tanguy Nianzou, con permiso especial para buscar nuevo equipo pese a que tiene un año más de contrato, tampoco se ha entrenado sobre el césped de la ciudad deportiva el delantero Rafa Mir, a quien le queda un año de contrato al que el club le busca solución tras su condena de ocho años y medio de prisión por agresión sexual.

Con las novedades del zaguero senegalés Arouna Sangante, el centrocampista Jon Guridi y el delantero Juan Iglesias, los tres fichajes hechos hasta el momento por el Sevilla, el equipo ha iniciado la pretemporada con un lesionado, el punta Alfon González, al que se le ha detectado una rotura fibrilar en el cuádriceps derecho en las pruebas médicas.

Siguen ausentes los internacionales Rubén Vargas, Odysseas Vachlodimos y Akor Adams; mientras que el nigeriano Chidera Ejuke no se encuentra en Sevilla al estar resolviendo problemas burocráticos que se resolverán en los próximos días.