La Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla atendió a más de 3.200 personas en 2025

Estos datos han sido presentados en la Asamblea Informativa de Socios de la AECC Sevilla, celebrada junto al XV Encuentro de Juntas Locales en el Acuario de Sevilla, una cita que ha reunido a más de 200 representantes de las 69 Juntas Locales de toda la provincia con el objetivo de reforzar la coordinación territorial y el papel del voluntariado.

“El pasado año 2025 ha sido decisivo para seguir creciendo, ampliando nuestra presencia en la provincia y reforzando un modelo de atención basado en la humanización y la cercanía”, ha señalado el presidente provincial, Jesús Maza Burgos.

Atención integral y más servicios para pacientes y familias

Por su parte, la responsable de Atención al Paciente y Prevención, Laura Molero, ha subrayado la importancia de garantizar una atención integral a lo largo de todo el proceso de la enfermedad.

“Estamos hablando de una atención que no solo acompaña al paciente, sino también a sus familiares, combinando apoyo psicológico, social y sanitario, y adaptándonos a cada momento del proceso oncológico”, ha explicado.

En este sentido, ha destacado la incorporación de nuevos servicios como nutrición y fisioterapia, así como la extensión de la atención a más localidades y el refuerzo de la modalidad online.

Molero también ha incidido en la prevención como eje estratégico, con especial atención al consumo de tabaco como principal factor de riesgo evitable. “El tabaquismo sigue siendo la principal causa prevenible de cáncer, por lo que es fundamental seguir reforzando la concienciación y la promoción de hábitos de vida saludable desde edades tempranas”, ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que la Asociación trabaja tanto en programas de educación para la salud como en acciones dirigidas a la deshabituación tabáquica, incidiendo en que “una parte importante de los casos de cáncer se puede prevenir con hábitos de vida saludables”.

Humanización, voluntariado y presencia en toda la provincia

El presidente de la Junta Provincial de Sevilla ha puesto el foco en la dimensión territorial de la entidad, con presencia en 69 localidades, apoyada por 1.229 voluntarios, 42 profesionales y más de 22.700 socios.

“Nuestra red de Juntas Locales y su trabajo constante es fundamental para acercar recursos y apoyo a cualquier persona, viva donde viva. Esa capilaridad es una de las grandes fortalezas de la Asociación”, ha afirmado.

Maza Burgos ha destacado además que la humanización “no es solo un concepto, sino una forma de trabajar que se traduce en acompañamiento real escucha activa y calidad en la atención”.

Impulso a la investigación y mirada al futuro

En el ámbito de la investigación, la Asociación ha destinado en Sevilla 590.757 euros en 2025, contribuyendo al desarrollo de proyectos científicos en cáncer.

De cara al futuro, la Asociación Española Contra el Cáncer prevé seguir ampliando su red asistencial con nuevos puntos de atención y servicios especializados, como fisioterapia oncológica y ejercicio terapéutico en distintos municipios.

“El objetivo es claro: estar cada vez más cerca de las personas con cáncer y sus familias, ofreciendo respuestas a sus necesidades en cualquier punto de la provincia”, ha concluido el presidente.