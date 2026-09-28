La Asociación Española Contra el Cáncer reivindica en Mairena del Aljarafe que la investigación impulsa proyectos de vida contra el cáncer

Durante el encuentro, celebrado con la colaboración del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe y Sanafarmacia Ciudad Expo, se recordó que la investigación es la principal herramienta para seguir aumentando la supervivencia y mejorando la calidad de vida de los pacientes.

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Sevilla, Jesús Maza, destacó que "la investigación no solo permite avanzar científica y técnicamente, sino que da esperanza y genera vida para miles de personas". Además, recordó que detrás de cada avance existen profesionales que trabajan de forma silenciosa en laboratorios y centros de investigación para seguir mejorando el abordaje del cáncer.

"Hoy queremos visibilizar el esfuerzo de la Asociación, de los investigadores y de todas las personas que trabajan cada día para que los pacientes y sus familias tengan más oportunidades. La investigación impulsa proyectos que dan vida, y por eso salimos a la calle para reivindicarla", señaló.

Actualmente, la Asociación Española Contra el Cáncer impulsa la mayor red privada y social de investigación en cáncer de España, con más de 157 millones de euros adjudicados en 792 ayudas en desarrollo, una red integrada por más de 3.000 investigadores e investigadoras distribuidos en 160 centros de investigación de 38 provincias.

En Sevilla, la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer mantiene actualmente 32 ayudas a investigación en desarrollo, con una financiación superior a 4 millones de euros, y solo en 2025 ha concedido 13 nuevas ayudas por un importe superior a 960.000 euros, contribuyendo al avance de proyectos centrados en mejorar la prevención, el diagnóstico y los tratamientos frente al cáncer.

Por su parte, el alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, puso el foco en la importancia de visibilizar el trabajo que se realiza frente al cáncer y animó a la ciudadanía a implicarse activamente.

"Lo más importante en días como hoy es visibilizar el esfuerzo de la Asociación, de los investigadores y de todas las personas que cuidan y acompañan a quienes conviven con esta enfermedad. También es fundamental que la sociedad participe y apoye a las familias y a entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer", señaló.

Asimismo, destacó la importancia de iniciativas que contribuyan a normalizar la conversación sobre el cáncer y recordó el compromiso del municipio con las acciones promovidas por la entidad.

Durante el acto también intervino Francisco Galán, farmacéutico titular de Sanafarmacia Ciudad Expo, quien subrayó el compromiso del sector farmacéutico con la investigación oncológica.

"Somos una farmacia y estamos especialmente concienciados con la realidad del cáncer. Apoyar la investigación es una responsabilidad compartida, porque es clave para ayudar a tantas personas que conviven con esta enfermedad. La investigación contra el cáncer es una labor de todos y, desde nuestro ámbito, queremos contribuir a hacerla posible", afirmó.

Galán destacó además la necesidad de seguir sensibilizando a la población sobre la enfermedad y defendió la importancia de hablar del cáncer con normalidad para contribuir a su visibilización y concienciación social.

Próxima cita: 25 de octubre

Durante el acto, la Asociación Española Contra el Cáncer recordó también la celebración de la Marcha Contra el Cáncer, que tendrá lugar el próximo 25 de octubre, una iniciativa que movilizará a municipios de toda la provincia para visibilizar la realidad del cáncer y mostrar el apoyo de la sociedad a pacientes, supervivientes y familiares.

En palabras de Jesús Maza, se trata de una nueva oportunidad para que la ciudadanía "salga a la calle para seguir reivindicando más investigación, más acompañamiento y más apoyo a las personas con cáncer y sus familias".

La Asociación agradeció especialmente el compromiso de los vecinos de Mairena del Aljarafe, donde actualmente cuenta con 1.056 socios y socias, cuyo apoyo permite seguir financiando investigación y desarrollando servicios gratuitos de atención integral para pacientes y familiares.

Con motivo del Día Mundial de la Investigación en Cáncer, la entidad ha querido recordar que detrás de cada avance científico hay personas, familias y proyectos de vida que encuentran en la investigación una oportunidad para construir un futuro con más esperanza.