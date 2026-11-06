La Asociación Española Contra el Cáncer presenta un informe sobre el estado de la investigación en cáncer en Andalucía

Durante el acto, la representante autonómica de la Asociación Española Contra el Cáncer en Andalucía Magdalena Cantero señaló que “es fundamental el papel que tiene la investigación en cáncer para la supervivencia y la calidad de vida de las personas, por lo que es necesario impulsarla para seguir avanzando. Este informe nos permite conocer cuál es el estado de la investigación y la innovación en cáncer en Andalucía y donde tenemos que poner mayor esfuerzo para que en nuestra Comunidad se haga la mejor investigación en cáncer posible”.

Por su parte, el rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, ha destacado que, para la institución universitaria, supone una satisfacción colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer en la presentación de un informe “que contribuye a dar a conocer de forma precisa la realidad oncológica de Andalucía”.

El máximo responsable de la Universidad ha subrayado la importancia de contar con “un diagnóstico riguroso que permita identificar las necesidades existentes para orientar las decisiones de futuro”, y ha incidido en que “iniciativas como esta contribuyen a determinar en qué ámbitos debemos seguir avanzando para que el conocimiento científico se traduzca en avances para la sociedad”.

En este sentido, el rector de la institución académica ha puesto de relieve el papel de las universidades públicas como “espacios de generación de conocimiento y compromiso con los retos de la sociedad” y ha recordado que “avanzar en la investigación contra el cáncer exige sumar esfuerzos y reforzar la colaboración entre todas las administraciones

Las cifras epidemiológicas de Andalucía

Según los últimos datos aportados por el Sistema de Información Epidemiológica del Cáncer en España (SIEC), en 2023 se diagnosticaron en España 267.310 nuevos casos de cáncer, de los cuales 46.555 se produjeron en Andalucía, la comunidad autónoma con mayor número absoluto de casos. En cuanto a la mortalidad, en 2023 fallecieron en España 110.280 personas a causa del cáncer, de las cuales 18.401 en Andalucía.

En Andalucía, los tumores con mayor número de nuevos diagnósticos son el cáncer colorrectal (6.390 casos; 15,9% del total nacional), el de mama (6.256; 17,6%) y el de pulmón (5.013; 15,8%), seguidos del de próstata (3.970; 14,2%), mientras que los tumores con mayor mortalidad son el de pulmón (3.711 fallecimientos; 16,3% del total nacional), seguido del colorrectal (2.673; 17,7%) y el de páncreas (1.190; 14,7%).

La situación de la actividad investigadora en Andalucía

En el ámbito de la investigación oncológica, Andalucía se posiciona como una de las principales comunidades autónomas en investigación en términos de volumen, apoyándose en una red consolidada de universidades, institutos de investigación sanitaria y centros de referencia. Ahora bien, el análisis pone de manifiesto diversas limitaciones estructurales, ya que presenta una menor intensidad de recursos que la media nacional, tanto en inversión en I+D como en número de investigadores por habitante.

En 2024, el gasto en I+D de la comunidad fue del 1,09% de su PIB, inferior a la media nacional (1,50%), lo que la sitúa en la décima posición del ranking. De igual modo, el gasto en I+D interna alcanzó los 268 euros por habitante, la posición decimocuarta a nivel nacional, frente a una media estatal de 494 euros por habitante.

En cuanto al número de investigadores, en 2024 había en España 184.382 investigadores, contando todas las categorías y todas las áreas del conocimiento. Andalucía contaba con 20.016, casi el 11% del total, lo que la convierte en la tercera comunidad con más investigadores, por detrás de la Comunidad de Madrid y Cataluña. Sin embargo, en cuanto a ratio, Andalucía tiene 232 investigadores por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional, que se sitúa en 379, lo que la baja a la decimotercera posición del ranking nacional.

En investigación clínica oncológica, Andalucía se sitúa entre las comunidades con mayor actividad: ocupa la tercera posición en número de ensayos clínicos absolutos, solo por detrás de Cataluña y la Comunidad de Madrid. No obstante, al ajustar por tamaño poblacional, registra 4,7 ensayos clínicos por cada 100.000 habitantes, posicionándose en la decimotercera posición del ranking nacional.

La Comunidad destaca por su volumen total de ensayos clínicos y por la capacidad de su red hospitalaria. Con todo, esta actividad presenta una menor intensidad relativa, una concentración geográfica significativa y una fuerte dependencia de ensayos promovidos por la industria, con un desarrollo limitado de la investigación independiente.

Apostar por el talento y por más financiación en investigación en cáncer

El talento investigador existe, pero necesita estabilidad para desarrollar todo su potencial. Andalucía ha puesto en marcha programas para atraer y apoyar a investigadores, entre los que destacan el Programa Investiga, el Programa María Castellano y el Programa Nicolás Monardes, pero queda camino por recorrer y son necesarias más iniciativas que fortalezcan las carreras científicas.

Asimismo, la financiación en investigación en cáncer muestra una evolución irregular y una elevada dependencia de convocatorias nacionales, con un menor desarrollo relativo de la financiación autonómica y filantrópica.

Cabe señalar el papel destacado de la Asociación Española Contra el Cáncer como principal financiador privado de la investigación en cáncer. Entre 2021 y 2025, la Asociación ha invertido de media 1,7 millones de euros al año en nuevas adjudicaciones a proyectos que se desarrollan en la comunidad.

La importancia del apoyo de las políticas públicas

Andalucía cuenta con una Estrategia de Cáncer específica, impulsada por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, que ha servido como marco de planificación para el abordaje integral de la enfermedad. Se articula en torno a cinco líneas estratégicas, con un claro énfasis en la prevención y la asistencia, aunque con un menor desarrollo relativo del ámbito de la investigación.

Más investigación significa más oportunidades para los pacientes, ya que permite desarrollar mejores tratamientos, mejorar el diagnóstico, aumentar la supervivencia y avanzar hacia una atención más personalizada.

En definitiva, la región andaluza cuenta con el talento, los centros y la capacidad necesarios para seguir avanzando. El reto ahora es garantizar las condiciones que permitan transformar ese potencial en más investigación y, con ello, mejorar la vida y la supervivencia de las personas con cáncer.

Conclusiones y recomendaciones

El informe identifica importantes fortalezas sobre las que seguir impulsando la investigación en cáncer en Andalucía. Entre ellas destacan estrategias de retención del talento médico-investigador, un perfil esencial para conectar la investigación con la práctica clínica y facilitar que los avances científicos lleguen antes a las personas con cáncer. El informe también pone de manifiesto la relevancia de la investigación epidemiológica desarrollada en la comunidad, principalmente en Granada, un ámbito clave para comprender mejor la realidad del cáncer, identificar factores de riesgo y orientar las estrategias de prevención y control de la enfermedad.

Asimismo, Andalucía cuenta con una sólida actividad investigadora de carácter traslacional y una amplia capacidad para desarrollar ensayos clínicos en distintas provincias. Esta distribución territorial de la actividad investigadora constituye uno de los principales activos de la comunidad, al permitir que hospitales, centros de investigación y profesionales participen de forma coordinada en la generación de conocimiento y en el desarrollo de nuevas oportunidades terapéuticas muy alineado con la estrategia de los CCC (Comprenhensive Cancer Center) establecida en Andalucía.

En base a este estudio, se realizan una serie de propuestas a corto plazo para promover la investigación en cáncer en Andalucía:

• Reforzar la figura del facultativo-investigador, facilitando la compatibilidad entre actividad asistencial e investigadora mediante mecanismos estables de tiempo protegido y reconocimiento profesional.

• Impulsar la investigación clínica independiente, incrementando el apoyo a ensayos clínicos no comerciales que respondan a necesidades clínicas relevantes y generen evidencia en ámbitos con menor interés industrial.

• Estimular el desarrollo del tejido empresarial en cáncer, dada la limitada presencia de empresas especializadas en oncología en comparación con otros ámbitos biomédicos.

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años. El cáncer no solo afecta a quien lo padece, sino que impacta en su familia, su entorno y en toda la sociedad. Afrontarlo exige una respuesta colectiva basada en el compromiso, la acción sostenida y la investigación centrada en las personas. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas.

En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. La Asociación impulsa la mayor red de investigación en cáncer en España con más de 3.000 investigadores, distribuidos en 160 centros de investigación en 38 provincias. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 157 millones de euros en 792 proyectos.