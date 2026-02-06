Agenda de ocio para los próximos días en Sevilla

AMAIA

Hoy viernes, en el auditorio del Cartuja Center concierto de Amaia, la de OT no la montero, Amaia montero no montero la ministra… ustedes me entienden. El concierto forma parte de de la gira de presentación de su tercer álbum que lleva por nombre, Si abro los ojos no es real en el que ofrece algunos registros nuevos pero sin perder esa sensibilidad cálida y natural a la que nos tiene acostumbrados. La mala noticia es que no hay entradas. El concierto arranca a las 21 de la noche

UNA NOCHE DE AMOR DESESPERADA

También hoy pero en Fibes se desarrollará el concierto titulado "Una noche de amor desesperada que seguro que les suena porque es el tema que estamos escuchando. Hace dos años se cumplió el 50 aniversario del grupo Triana y para conmemorarlo se publicó "Eternos Triana",que es un álbum recopilatorio con sus temas más conocidos pero con nuevas mezclas y este concierto sirve de homenaje al mítico grupo de rock andaluz . A las 20:30 horas.

SALISTRE

Estos que escuchan son Salistre, un cuarteto gaditano que combina en sus temas flamenco y Pop. Estarán este domingo en el cartuja center y esta actuación supone el fin de la gira de esta banda gaditana creada en el año 2016 que está trabajando en su primer disco, que publicarán el próximo año. El concierto arranca a las 19 de la tarde.

TRIBUTO MICHAEL JACKSON

Hay más tributos el fin de semana. Este es al rey de pop Es el el espectáculo "He's back" que tendrá lugar el domingo en el nuevo auditorio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Un tributo Michael Jackson que corre por cuenta de SacMJ, nombre artístico de Adrián Álvarez.. Tanto la música, como las coreografías y los efectos visuales del montaje de una hora y media de duración recrean los conciertos originales del músico con temas tan conocidos como "Thriller", "Billie Jean" y "Smooth criminal". El horario a a las 19 horas.

SUEÑO NOCHE VERANO BRITTEN

Y Saltamos al jueves de la semana que viene con un estreno esperadísimo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla con la ópera 'El sueño de una noche de verano', perteneciente a Benjamin Britten y basada en la obra homónima de William Shakespeare cuya producción se representará los días 12, 14 y 16 de febrero, a las 20,00 horas. Como complemento al estreno, el próximo miércoles, 11 de febrero a las 19,00 horas se celebrará en la Sala de Prensa del Maestranza la conferencia titulada 'En torno a... El sueño de una noche de verano'. Organizada junto a la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera (ASAO), contará con la participación del director musical Corrado Rovari, el poeta José María Jurado y la escritora Victoria Stapells. La asistencia a esta actividad será gratuita hasta completar aforo y permitirá al público profundizar en el contexto, los valores y el significado de la obra antes de su representación en escena.