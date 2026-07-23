Más Equilibrio, más autonomía y más oportunidades para el alumnado de San Pelayo

Bajo esta premisa, la Fundación San Pelayo podrá reforzar los recursos de la sala de psicomotricidad de su Centro de Educación Especial gracias a una colaboración impulsada a través de Los Arcos y Castellana Properties, una aportación destinada específicamente a la adquisición de materiales que contribuirán al desarrollo integral de su alumnado.

La psicomotricidad constituye una herramienta fundamental para favorecer la autonomía, la coordinación, la comunicación, la gestión emocional y la interacción social de los niños y niñas con necesidades educativas especiales. El proyecto contempla la incorporación de equipamiento adaptado como colchonetas, materiales sensoriales, módulos de movimiento, elementos de equilibrio y otros recursos diseñados para estimular el aprendizaje a través del juego y la actividad física.

Según recoge el propio proyecto educativo, estos recursos favorecen el desarrollo de habilidades motrices, cognitivas y sociales esenciales para el crecimiento personal del alumnado, además de contribuir a mejorar su autoestima, autonomía y capacidad de relación con el entorno.

"Agradecemos al Centro Comercial Los Arcos esta colaboración, que nos permitirá seguir mejorando el aula de la calma y la sala de psicomotricidad. Su apoyo resulta fundamental para continuar ofreciendo espacios de bienestar y aprendizaje a nuestro alumnado", señalan desde la Fundación San Pelayo.

Más allá de la aportación material, esta iniciativa pone de manifiesto el valor que puede generar la colaboración entre entidades cuando se orienta a atender necesidades concretas y cercanas. Una forma de entender la responsabilidad social que comienza por escuchar lo que ocurre alrededor y contribuir, desde las posibilidades de cada uno, a construir entornos más inclusivos y cohesionados.

“En Los Arcos entendemos que nuestra actividad debe ir más allá de la oferta comercial y convertirse también en una herramienta para generar valor social. Queremos estar cerca de las personas y de las entidades que trabajan cada día para construir una sociedad más inclusiva, apoyando iniciativas que tienen un impacto real y directo en nuestro entorno”, destacan desde la dirección del centro comercial.

Esta acción forma parte de la estrategia de responsabilidad social de Los Arcos, basada en la cercanía, la colaboración y la atención a las necesidades de su área de influencia. Un compromiso que busca contribuir al desarrollo de una comunidad más cohesionada, inclusiva y solidaria.

Sobre Fundación San Pelayo

La Fundación Patronato San Pelayo es una entidad social cuya titularidad corresponde a Caritas Diocesana de Sevilla. Su objetivo fundamental consiste en la educación, promoción, asistencia e inclusión social de personas con discapacidad. La puesta en práctica concreta de este objetivo se realiza través del Centro concertado de Educación Especial San Pelayo. Implica la educación integral del alumnado con diversidad funcional, la orientación familiar, escolar, laboral y social, la promoción de estudios de investigación, pedagógicos y sanitario-sociales y de iniciativas y actividades que propicien una conciencia social favorable a la integración social de este colectivo. Está inserta, pues, en el marco de actuación de Cáritas de promover la promoción humana y al desarrollo integral de las personas, especialmente en situaciones de vulnerabilidad y desigualdad.

Sobre Centro Comercial Los Arcos

El Centro Comercial Los Arcos es un referente comercial y de ocio en Sevilla, ubicado entre Nervión y San Pablo–Santa Justa, con una oferta completa de moda, restauración, entretenimiento y servicios. Cuenta con más de 70 establecimientos y, en el marco de su proceso continuo de transformación, trabaja en la mejora de la experiencia del visitante, apostando por la accesibilidad, la calidad del servicio y la adaptación a los nuevos hábitos de consumo.