'Las secuelas psicológicas de la pandemia'

La pandemia ha causado estragos en muchos sentidos y ahora, dos años después, estamos notando las consecuencias sobre todo en nuestra salud mental.

¿Cómo nos encontramos después de todo este tiempo tan convulso? ¿Estamos agotados psicológicamente? ¿Nos sentimos peor que antes de la pandemia?

De todo esto les voy a hablar esta semana en el podcast ‘La secuelas psicológicas de la pandemia’ en el que participarán el psicólogo sanitario y psicoterapeuta Buenaventura del Charco, el psicólogo especialista en Psicología Clínica y Director del Programa Victoria para el tratamiento de las adicciones, Bernardo Ruiz, el psicólogo experto en psicología educativa y gerente de PSICOSOL, César Lázaro y la Secretaria de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO en Málaga, Trinidad Salcedo.

A todos y todas, en mayor o menor medida, nos ha pasado factura la pandemia, pero… ¿Cómo está nuestra salud mental? Buenaventura del Charco, psicólogo sanitario y psicoterapeuta, nos habla sobre los casos casos que se ha encontrado en su consulta desde el inicio de esta crisis sanitaria.

Los meses de confinamiento domiciliario fueron duros y también el período posterior con continuas restricciones de horarios. No todo el mundo pudo salir airoso de esos momentos tan inciertos y muchos se acabaron refugiando en determinadas conductas que solo servían para disfrazar momentáneamente la realidad. Lo cuenta Bernardo Ruiz, psicólogo especialista en Psicología Clínica y Director del Programa Victoria para el tratamiento de las adicciones.

Todos hemos sufrido las consecuencias de casi dos años ya de pandemia aunque hay colectivos como los jóvenes y los menores, a los que esto les ha pillado en una edad complicada para pasar más tiempo en casa que en la calle como explica César Lázaro, psicólogo experto en psicología educativa y gerente de PSICOSOL.

Los efectos de la pandemia se han notado en todos los sectores profesionales. Los trabajadores y trabajadoras, de todos los ámbitos, muestran un alto nivel de agotamiento a tenor de la información que aporta Trinidad Salcedo, Secretaria de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO en Málaga.

El próximo 14 de marzo cumpliremos dos años de altibajos, dos años de incertidumbre, de ansiedad, de estrés, de dolores de cabeza, de miles de vidas perdidas, de muchas tragedias personales que no son fáciles de superar… y que afectan a nuestra salud mental, algo que hemos pasado por alto, que hemos dejado en un segundo plano durante mucho tiempo. Es necesario, vital tener una buena salud mental, y por eso tenemos que pedir ayuda profesional si la necesitamos y no sentirnos culpables por estar o por pasarlo mal. Sí al menos eso nos ha enseñado la pandemia, a cuidar de nuestra mente, no lo podemos postergar. ¡Cuida tu salud mental!