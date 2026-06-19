El 80% de las empresas españolas incumple la ley. Cumpleo ha creado la solución que Europa no tenía

El cumplimiento normativo empresarial tiene en Europa un problema que nadie ha querido resolver del todo. Las grandes corporaciones llevan décadas construyendo departamentos enteros de compliance, con equipos de abogados, presupuestos millonarios y sistemas propietarios que les permiten operar con seguridad jurídica en cualquier mercado. El resto -las pymes, los autónomos, los negocios familiares que forman la columna vertebral de la economía europea- ha tenido que apañárselas como ha podido. Con una llamada al abogado de confianza. Con una carpeta de documentos que nadie actualiza. Con la esperanza de que nadie llame a la puerta.

En España, las consecuencias de ese modelo están documentadas con una precisión que incomoda. Según el informe Radiografía del Cumplimiento Empresarial en España 2025, elaborado por la consultora 4DLegal, entre el 80% y el 85% de las empresas del país incumple alguna obligación legal relevante. Más del 90% carece de un sistema de cumplimiento integral. Dos tercios tienen dudas sobre su adecuación al RGPD. Solo el 68% de las empresas obligadas cuenta con un plan de igualdad en vigor.

Son cifras que no describen una excepción. Describen la norma. Y una startup madrileña ha decidido que esa norma tiene que cambiar.

La solución que el mercado no había construido

Cumpleo nació a finales de 2025 del grupo jurídico 4DLegal, con más de diez años de experiencia en derecho corporativo, con una premisa que ningún actor del sector había planteado con esta claridad antes: el compliance no puede seguir siendo un privilegio. Tiene que ser un estándar. Y para que sea un estándar, tiene que ser accesible, rápido y asequible para cualquier empresa, sin importar su tamaño ni sus recursos.

La herramienta que han construido para lograrlo es tan sencilla en su forma como ambiciosa en su fondo. Cualquier empresa puede acceder a cumpleo.com y completar una auditoría legal gratuita en menos de tres minutos, sin reuniones previas, sin conocimientos jurídicos y sin ningún compromiso. El sistema analiza el perfil de la empresa -tamaño, sector, actividad- y devuelve un diagnóstico preciso y personalizado de todas sus obligaciones pendientes: protección de datos, igualdad, canal de denuncias, políticas de teletrabajo, formaciones obligatorias, compliance penal, sostenibilidad y más de veinte áreas normativas.

Lo que antes requería semanas de análisis y una factura de varios miles de euros ocurre ahora en tres minutos. Y es gratuito. Para cualquiera.

De la auditoría al cumplimiento: documentación legal al instante

El diagnóstico es solo el primer paso. Lo que verdaderamente diferencia a Cumpleo de cualquier herramienta de análisis es lo que ocurre después. Una vez identificadas las carencias, la empresa puede contratar los servicios necesarios para resolverlas, a precios ultracompetitivos, ya sea obligación por obligación o mediante packs. La plataforma genera entonces la documentación legal personalizada al instante, sin intermediarios, sin burocracia adicional y sin necesidad de volver a explicarle a nadie el contexto de la empresa.

Todo queda centralizado en un área de cliente desde la que la empresa monitoriza su nivel de cumplimiento en tiempo real, actualiza los documentos cuando es necesario y recibe avisos automáticos cuando la normativa cambia o hay alguna acción pendiente. El compliance deja de ser un evento puntual para convertirse en un proceso continuo, vivo y gestionable de forma autónoma.

Desde su lanzamiento, sin apenas publicidad, miles de empresas ya han pasado por la plataforma, y un centenar se han convertido en clientes de pago. En el contexto de una startup de apenas meses de vida operando en un mercado que históricamente ha resistido la digitalización, no son datos menores: son la señal de que algo estaba roto y de que el mercado llevaba tiempo esperando que alguien lo arreglara.

La infraestructura del compliance del futuro

"El compliance va a dejar de ser un trámite puntual para convertirse en una capa permanente de cualquier empresa, como lo es hoy la contabilidad o la gestión laboral. Cumpleo está construyendo esa infraestructura", afirma Diego Searle, abogado y cofundador de Cumpleo.

La comparación con la contabilidad no es retórica. Es la hoja de ruta. Durante décadas, llevar las cuentas de una empresa fue un proceso manual, opaco y reservado a quien podía pagar un equipo dedicado. La llegada del software contable lo cambió todo: democratizó el acceso, redujo los costes, eliminó la dependencia del intermediario y convirtió algo complejo en algo manejable para cualquiera. Hoy ningún autónomo lleva su contabilidad en papel. Nadie lo considera una opción.

Cumpleo apuesta a que el compliance recorrerá exactamente el mismo camino. Y la ventana para liderar ese proceso en Europa está abierta ahora.

Cumpleo Professional: la red que multiplica el impacto

Para acelerar ese proceso, Cumpleo ha diseñado una segunda palanca de crecimiento que apunta directamente al corazón del tejido empresarial español: las gestorías, asesorías y despachos profesionales.

Cumpleo Professional es el plan diseñado para que cualquier despacho pueda incorporar el compliance como una nueva línea de negocio digital para sus clientes, sin conocimientos jurídicos especializados y sin aumentar su carga de trabajo. Desde un único panel de gestión, el despacho tiene visibilidad completa sobre el estado de cumplimiento de toda su cartera, con trazabilidad, versionado de documentos y seguimiento documental centralizado. El modelo de coste se estructura por cliente, lo que hace el servicio completamente escalable desde el primer día.

La lógica estratégica es clara: en lugar de intentar llegar a cada pyme de forma individual, Cumpleo se apoya en la red de confianza que los despachos profesionales ya tienen construida con sus clientes. Los despachos ganan una línea de negocio diferencial en un mercado que no para de crecer. Sus clientes ganan acceso a un compliance riguroso que de otra forma nunca habrían tenido. Y Cumpleo gana la escala necesaria para convertirse en la referencia del sector.

2025 como trampolín. 2027 como punto de inflexión

Cumpleo prevé acelerar significativamente su ritmo de auditorías a lo largo de 2026, con el objetivo de consolidarse como la referencia del compliance digital para las pymes españolas. Para 2027, la compañía tiene puesta la vista en un crecimiento que redefina su posición en el mercado legaltech español y europeo.

El entorno juega a su favor. Las exigencias normativas no van a reducirse: nuevas regulaciones europeas en materia de sostenibilidad, inteligencia artificial, ciberseguridad y protección de datos dibujan un escenario en el que el peso del compliance sobre las empresas no hará sino aumentar en los próximos años. Las empresas que lleguen tarde pagarán el coste. En sanciones, en reputación, o en ambos.

"En cinco años, ninguna pyme española va a gestionar su cumplimiento normativo con una carpeta de documentos y una llamada anual a su abogado. Ese modelo ya ha muerto, aunque todavía no lo sabe", sentencia Alfonso González, abogado y cofundador.

La solución que Europa no había construido ya existe. Está en marcha. Y está disponible, de forma gratuita, en cumpleo.com.