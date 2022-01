LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

Onda Deportiva Marbella, lunes 31 de enero de 2022

El CB Marbella continúa en una situación crítica. Con nóminas adeudadas a jugadores y cuerpo técnico, la propiedad no ha cumplido con su intención de poner a todos al día. Sin dinero tampoco para desplazamientos, no hay certidumbre de que el club pueda competir esta semana en Gijón. Repasamos la actualidad con la derrota del Marbella 1-0 contra El Palo con "sabor agridulce" según comentó el técnico Abraham García. Felicitamos al juvenil Serrano que a sus 18 años defendió como titular la portería. Aunque no pudo evitar el tanto, cuajó una buena actuación. El San Pedro venció tres meses después 4-2 al Alhaurino con el derbi en el horizonte más cercano.