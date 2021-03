LA CASA DEL DEPORTE LOCAL

Abraham García, el hombre de confianza de Best of You

El Marbella FC ha anunciado el fichaje de Abraham García como nuevo entrenador hasta lo que resta de temporada. Después de que no cuajarán las negociaciones con entrenadores habituales de la categoría en este tiempo, el club ha decidido firmar a un hombre de la confianza de la cúpula de Best of You, que dirige la propiedad. El técnico madrileño de 47 años comenzó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid hace dos décadas, siguió en el Real Madrid C y con tan solo 33 años regresó al conjunto colchonero para dirigir a su filial, equipo con el que compitió en Segunda División B en durante dos temporadas. En Onda Deportiva Marbella, con Julio Rodríguez, repasamos la trayectoria del encargado de resurgir el ánimo de una plantilla muy tocada.