EL MAYOR FESTIVAL DE TRIBUTOS DEL PAÍS

El Marbella Arena acogerá la primera edición del “Undercover Festival”

Undercover Festival presentará los días 24 y 26 de junio actuaciones tributo a superestrellas internacionales actuales y del pasado, garantizando una experiencia inolvidable para el público. Se trata de un viaje a través del tiempo que incluye todas las encarnaciones de la camaleónica carrera de David Bowie, un alucinante concierto de Led Zeppelin, la arrolladora energía de los primeros Guns’n Roses o los clásicos atemporales de los Rolling Stones. Un evento en el que podrás experimentar la impresionante belleza de “Stairway to Heaven” de Led Zeppelin, o sentir la imparable energía de “We will rock you” de Queen. Es la oportunidad para unirte a miles de voces cantando “Wonderwall” de Oasis o gritando a pleno pulmón con “Welcome to the jungle” de Guns and Roses. En 'Más de Uno Marbella' hemos hablado de ese espectacular evento musical que tendrá lugar en Marbella con Habacuc Rodríguez. Puedes escuchar la entrevista aquí, en el audio adjunto.