Marbella y San Pedro Alcántara recuperan parte de las celebraciones por su Virgen del Carmen

Como ya ocurrió con otra festividad de las marcadas en rojo en el calendario, San Bernabé, lo de hoy podría ser una Virgen del Carmen 'de transición'. Hay rosario, hay misas, pero no procesiones. No puede ser. Y menos con la situación actual, que estando o no falseada por lo de la población real y la población censada, es delicada y motivo de preocupación, como venimos repitiendo toda la semana.

A las siete de la mañana se ha celebrado el tradicional Rosario de la Aurora al que ha seguido media hora después la santa misa en el mismo puerto pesquero de Marbella. Son las dos primeras citas de una festividad importante para el municipio y que este año se vive conjugando la tradición con las todavía necesarias medidas de seguridad.

Al finalizar la ceremonia ha llegado la sorpresa de una pequeña procesión marítima de la propia Virgen del Carmen de lado a lado del puerto La Bajadilla. Ha sido el guiño que la Hermandad y el Consistorio han hecho en compensación por esos actos que todavía no pueden desarrollarse conforme a la tradición. Tras ese momento, la Virgen ha sido trasladada hasta La Encarnación. Allí hay una ofrenda de alimentos todo el día hasta que a las ocho se celebre la santa misa.

En San Pedro Alcántara será como siempre por la tarde cuando llegue el momento esperado, en El Ingenio, el lugar de encuentro en la localidad. Ya el pasado año se celebró al aire libre la eucaristía, junto a la Alcoholera, lugar en el que se volverán a congregar los más devotos de esa parte del municipio.

¡Viva la Virgen del Carmen!