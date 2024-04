El precio de la vivienda en Marbella bate un nuevo récord

Se trata de un nuevo récord histórico en la ciudad. También se han batido marcas en casi todas las áreas en que divide Idealista el municipio; salvo en la de Río Real-Los Monteros en la que ha bajado, en el resto ha subido. La más cara es la de Nagüeles-Milla de Oro: 6.041 euros vale ya el metro cuadrado. La más barata, la de Elviria-Cabopino: 3.463. En San Pedro roza los 4.000. No deja de aumentar el precio, algo que sorprende a los expertos, como el abogado especializado en urbanismo, Alejandro Criado.

Los datos reflejan por otra parte, ha considerado Criado, la singularidad del municipio.

Sitúan al líder de la mocro maffia en Marruecos

El líder de la mocro maffia holandesa al que la Audiencia Nacional da por huído podría estar en Marruecos según apuntan algunos medios aludiendo a fuentes de la Policía Nacional y Guardia Civil. Ambos cuerpos policiales sitúan a “Taxi”, el apodo por el que se conoce a Karim Bouyakhricham, en el país norteafricano. Y lo cercan aun más: mencionan Rabat y Nador, lugares en los que tiene familia y amigos. También cuentan con la posibilidad de que esté en Dubai, país del que es originaria su esposa. Hay un amplio operativo activado para localizar al peligroso delincuente, según ha señalado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Se trata de uno de los delincuentes más peligrosos y buscados en el país que la Audiencia Provincial de Málaga dejó en libertad y del que no se sabe nada desde primeros de mes. La Audiencia Nacional le da por fugado al no cumplir una de las medidas cautelares que se le impusieron para no encarcelarle.