El Ayuntamiento de Marbella recibe una treintena de alegaciones al Presupuesto Municipal de 2022

Ayer acabó el plazo para presentar las sugerencias al documento económico municipal, una vez que se aprobara inicialmente el pasado 14 de diciembre. Quedan por contabilizar sin embargo las que hayan llegado por correo. Ahora el Ejecutivo deberá resolverlas y contestarlas. Se da de plazo esta semana con la idea de que "la siguiente" esté en curso el documento, explica en declaraciones a Onda Cero el delegado de Hacienda, Félix Romero.

El retraso en la aprobación -la segunda vez en los más de 12 años de gobierno del PP en el municipio que el Presupuesto no está aprobado de manera definitiva antes de que empiece el año-, insisten en el equipo de Ejecutivo local, "no significa nada", dice Romero. Antes del 10 de enero "no se cargan las contabilidades de los Consistorios" y una semana de desfase "es insignificante en el contexto de todo un ejercicio". Lo preocupante, explica el responsable municipal, es que la demora sobrepasara marzo. Llegado ese punto, el Presupuesto no se podría ejecutar en su totalidad, con lo que la liquidación del mismo tampoco sería la misma. Se generarían "distorsiones", en definitiva, imposibles de subsanar. Además, en el caso de este año, el documento debe empezar a ejecutarse de manera inmediata dadas las "grandes inversiones" que contiene, advierte el delegado de Hacienda marbellí.

FITUR sí, pero ¿cómo?

Marbella estará en la Feria Internacional de Turismo de Madrid 2022, pero no se sabe sin con expositor propio o incluida en la oferta de toda la Costa del Sol. La incertidumbre que ha acompañado hasta última hora a esta edición de FITUR ha dificultado la gestión de la presencia del municipio en la capital de España. Ha habido incluso informes contradictorios, lamentan en el Ejecutivo local, que apunta sin embargo a que en cualquiera de los casos, la oferta turística del municipio para 2022 se expondrá en idénticas condiciones y con la misma importancia.