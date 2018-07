El Unicaja pretende trasladar a Europa su firmeza en España

La clasificación para la Copa del Rey más que un objetivo, es una obsesión para el Unicaja. Con el pleno de triunfos después de cuatro partidos, el equipo se muestra firme en la Liga Endesa, firmeza que se pretende trasladar a Europa. La severa derrota sufrida a manos del Panathinaikos en la jornada inaugural de la Euroliga, causó la desolación entre los cajistas, estado anímico que se espera revertir este martes ante el Zalgiris.

Chus Mateo, técnico cajista, sabe que este partido es muy importante para recuperar el crédito en la competición europea: "Debemos adaptarnos a lo que toque: bajas, lesiones, partidos que no te dan tiempo de recuperación. Si pensamos que no tenemos tiempo de prepararnos, seguro que nuestra cabeza no estará al máximo".

El encuentro contra el equipo lituano, segunda jornada de la Euroliga, dará comienzo a las 20:45 horas en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.