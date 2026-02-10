La UNIA retoma su programa de Divulgación científica en la Sede Tecnológica

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) retoma en su Sede Tecnológica de Málaga el programa de Divulgación científica, dirigido por Victoria de Andrés, profesora Titular del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga (UMA).

Este programa incluye las actividades de La ciencia en perspectiva y El libro poliédrico, 3 cada una, y se implantó en abril de 2024, para aportar información relevante sobre temas científicos de interés para un público amplio; generar debates dinámicos y ágiles; promover la interacción del público; plantear el debate transversalmente recurriendo a un enfoque multidisciplinar y contribuir a difundir la idea de que los debates sobre aspectos científicos son una forma divertida de expandir conocimiento, ganar responsabilidad y evitar ser manipulables.

El programa, que alcanza su tercera edición, cuenta con la participación de personalidades de reconocido prestigio académico y/o profesional, pertenecientes a distintas áreas de conocimiento, que debatirán sobre un tema de actualidad desde las particulares ópticas que aportan sus respectivas especialidades.

A mediados de febrero, el 20, se ha programado una actividad de La ciencia en perspectiva. Esta actividad, igual que el resto de las sesiones programadas, contará con ponentes procedentes de diferentes campos del conocimiento como Antonio Diéguez, catedrático de Filosofía de la Ciencia; Paul Palmquvist, catedrático de Paleontología; Antonio Moya, catedrático de Biología Vegetal; José María Pérez, catedrático de Biología Animal; Ana Grande, catedrática de Genética; Carmen González, catedrática de Historia del Arte; Cristina Urdiales, catedrática de Tecnología; Cristina Peláez, profesora Titular de Bellas Artes, y Miguel Ángel Medina, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular; todos ellos de la UMA.

En abril tendrá lugar la primera actividad de El libro poliédrico, sobre El Origen de las Especies, de Charles Darwin, que contará con las intervenciones de Paul Palmqvist, catedrático de Paleontología de la UMA; Antonio Diéguez, catedrático de Filosofía de la Ciencia de la UMA, y Aarón Benzaquén, historiador del Arte y ministro ordenado en el sacerdocio católico.

Estas sesiones, igual que las de La ciencia en perspectiva, cuenta con la participación de ponentes de diferentes campos del conocimiento como los ya citados Antonio Diéguez, catedrático de Filosofía de la Ciencia, Paul Palmquvist, catedrático de Paleontología, y Cristina Urdiales, catedrática de Tecnología; e Ignacio Núñez de Castro, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UMA y ministro ordenado en el sacerdocio católico; Javier Alcalde de Hoyos, catedrático de Psiquiatría y Psicología Médica de la UMA; José María Pérez, catedrático de Biología Animal de la UMA; Luis Gómez, catedrático de Psicología Social de la UMA, y José Herrera, ginecólogo del hospital Materno-Infantil de Málaga.

El programa de Divulgación científica se incluye en las actividades de I+D+i del Centro Especializado de Apoyo a la Investigación (CEAI) de la UNIA.