Stay Unique reabrirá un palacete del siglo XVIII de Málaga convertido en hotel

Un palacete barroco de finales del siglo XVIII situado en la calle Álamos, en pleno centro histórico de Málaga, se convertirá en el nuevo Zanjan Palace Hotel. Actualmente se ultima la remodelación del inmueble para adaptarlo a su nuevo uso hotelero preservando los principales elementos que definen su identidad arquitectónica.

Stay Unique, empresa española de gestión hotelera de marca blanca, tiene previsto la apertura del alojamiento para el finales de mes, asumiendo el control operativo del establecimiento.

Un hotel que aúna el valor histórico con el confort moderno

Uno de los puntos de valor del nuevo Zanjan Palace Hotel será el inmueble que ocupa: un edificio histórico de estilo barroco de finales del siglo XVIII, construido originalmente por los Marqueses de Guirior y vinculado durante generaciones a esta familia. El edificio forma parte de la arquitectura histórica residencial de Málaga y aparece documentado en estudios especializados sobre la arquitectura doméstica de la ciudad.

Su remodelación busca integrar este legado arquitectónico con una propuesta hotelera contemporánea, abriendo así las puertas al público a este edificio histórico y dándole un nuevo uso que ayude a preservarlo. Uno de los elementos más singulares del proyecto será su patio interior, pieza central de la configuración histórica del edificio y alrededor del cual se articulan sus diferentes espacios.

Una apertura en plena expansión de la empresa

La apertura del Zanjan Palace Hotel se produce en un momento de expansión de Stay Unique como operador hotelero y de alojamientos turísticos en el sur de Europa, con una estrategia que combina el crecimiento en sus mercados actuales con la entrada en nuevos destinos y la gestión de activos bajo marcas hoteleras internacionales.

Recientemente, la compañía ha dado el salto al mercado griego con la operación de tres activos situados en el centro histórico de Atenas. En paralelo, la empresa ha reforzado su posicionamiento como operador hotelero con la firma para la gestión de un nuevo Ibis Styles en Puerto de la Cruz, Tenerife, marca perteneciente al grupo Accor. El acuerdo consolida la capacidad de la compañía para operar tanto activos con identidad propia, como el Zanjan Palace Hotel, como establecimientos bajo marcas hoteleras internacionales.

“Este nuevo hotel reúne varios elementos que son estratégicos para nosotros: Málaga es uno de nuestros mercados principales, se trata de un activo con una identidad y un valor arquitectónico muy singulares y, al mismo tiempo, refuerza nuestro crecimiento en el segmento hotelero”, señala Enrique Alcántara, presidente de Stay Unique. “Esta apertura, junto con nuestra llegada a Atenas y proyectos como Ibis Styles en Tenerife, refleja la evolución de Stay Unique como operador y nuestra capacidad para gestionar activos cada vez más diversos en los principales destinos del sur de Europa”, concluye.