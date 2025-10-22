El restaurante Entremuros celebra los Premios “Sabores de la Memoria”

El restaurante del hotel Vincci Selección Posada del Patio 5* ha acogido un año más esta cita culinaria dedicada a los mayores de 60 años, con el objetivo de preservar el legado gastronómico de la ciudad. Durante la jornada, el restaurante Entremuros se ha convertido en el escenario donde emociones, recuerdos y tradición se han cocinado a fuego lento para dar forma a una experiencia inolvidable.

El establecimiento de cinco estrellas Vincci Selección La Posada del Patio 5* ha celebrado este lunes 20 de octubre la entrega de galardones de la II edición de “Sabores de la Memoria”, una iniciativa organizada en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Málaga que busca preservar y poner en valor la cocina tradicional malagueña a través de sus principales guardianes: los mayores de la ciudad.

El evento ha servido también como jornada de presentación oficial del renovado restaurante Entremuros – Raíces de Málaga, un espacio gastronómico donde tradición y vanguardia se encuentran para rendir homenaje a los sabores de siempre. Tras una cuidada transformación estética y conceptual, el restaurante homenajea a la provincia a través del producto local y de temporada, y de esas recetas de toda la vida que despiertan la memoria y el apetito, y que precisamente se han cocinado en sus fogones con motivo de esta actividad gastronómica.

En la segunda edición de “Sabores de la Memoria” han participado un total de 30 personas, mayores de 60 años, que han cocinado sus recetas más entrañables en las instalaciones de Entremuros, compartiendo no solo los ingredientes y pasos, sino también las historias personales y recuerdos ligados a cada plato.

Como parte de esta celebración, las recetas galardonadas estarán disponibles en forma de menú especial en el restaurante Entremuros – Raíces de Málaga a partir del 1 de noviembre y durante toda la temporada de invierno, tanto en su versión tradicional como en la reinterpretación contemporánea realizada por los chefs del hotel. Un menú degustación que está en consonancia con el resto de su carta, basada en la tradición culinaria malagueña para rescatar sus sabores más genuinos y darles un toque actual, sin artificios ni complicaciones, fiel al origen y al producto. Esta apuesta por los ingredientes de cercanía y la colaboración con pequeños productores han valido al restaurante la distinción del sello Sabor a Málaga, que certifica su compromiso con el producto de cercanía y el desarrollo sostenible de los productores de la región.

Con esta propuesta, Vincci Hoteles continúa reforzando su vínculo con la cultura local y el patrimonio gastronómico de cada uno de sus destinos, convirtiendo cada estancia en una experiencia única también a través del paladar. “Sabores de la Memoria” se convierte ya en una cita consolidada en la región, que celebra la cocina de siempre y las historias que la mantienen viva.