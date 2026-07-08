La receta veraniega: Champiñones rellenos de Manu Balanzino

En esta propuesta, los champiñones se convierten en pequeños bocados que encierran un relleno jugoso de gambas. Una receta donde la intensidad marina se fusiona con la frescura de la huerta, dando lugar a un equilibrio perfecto entre tierra y mar. Ideal como entrante sofisticado o como plato para compartir en ocasiones especiales.

Y, como todas las recetas siempre son mejor disfrutarlas en compañía, la propuesta vitivinícola pasa por un vino blanco de Sierras de Málaga, La Encina del Inglés, elaborado con dos uvas característica de la zona como son la Moscatel y Pedro Ximénez, en armonía con las burbujas de S.Pellegrino.

Los ingredientes utilizados para esta receta son:

- Champiñones gordos

- Aceite de oliva virgen extra

- Queso crema

- Cebolla morada

- Cebolleta fresca

- Cebollino

- Gambas

- Champiñones tallos

- Queso parmesano

- Ajo en polvo

- Pimienta negra

- Sal fina

Y los trucos para elaborarla son:

- Para que tenga calidad de relleno, opta por champiñones gordos.

- Puedes añadir diferentes moluscos (mejillones, berberechos, almejas) al relleno para darle un toque marino.

- Puedes combinar mitad de queso crema y la otra parte con las mousses de ajo y finas hierbas que puedes encontrar en diferentes supermercados.