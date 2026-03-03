Quirónsalud Málaga, mejor hospital privado de Andalucía según el ranking ‘World Best Hospitals 2026’ de la revista Newsweek

El Hospital Quirónsalud Málaga vuelve a situarse entre los grandes referentes internacionales de la sanidad y el mejor privado de Andalucía según el ranking World’s Best Hospitals 2026 elaborado por la revista Newsweek. En su octava edición, la clasificación destaca a catorce hospitales de Quirónsalud, once centros de España y tres de Colombia.

Esta clasificación se construye a partir de un amplio proceso de evaluación que combina la opinión de decenas de miles de profesionales sanitarios de 32 países con otras métricas a las que en esa octava edición se ha otorgado mayor relevancia, como los indicadores de calidad hospitalaria, datos de seguridad y experiencia del paciente y una encuesta sobre la implantación de PROMs (Patient Reported Outcome Measures).

El informe incorpora también el listado de los 100 mejores hospitales de cada país. En España, Quirónsalud cuenta con once centros entre los más destacados, diez de ellos situados en el ‘top 50’ nacional: Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (9º), Hospital Ruber Internacional (14º), Centro Médico Teknon (16º), Hospital Quirónsalud Barcelona (20º), Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (29º), Hospital Universitari Dexeus (31º), Hospital Universitari Sagrat Cor (35º), Hospital Quirónsalud Málaga (36º), Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón (43º), Hospital Universitario Rey Juan Carlos (48º) y Hospital Universitario La Luz (92º).

En el ranking global de los 250 mejores hospitales del mundo figura, un año más, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, que se mantiene entre los 170 primeros y continúa siendo uno de los doce centros españoles incluidos en este listado internacional.

Además, por cuarto año consecutivo, Newsweek publica el ranking de los mejores hospitales de Colombia, donde figuran tres centros de la red de Quirónsalud en el país: Centro Médico Imbanaco (6º), Clínica Medellín (25º) y Clínica del Prado (35º). Aquí ranking completo de los mejores hospitales de España: World's Best Hospitals 2026 - Spain

Otros reconocimientos internacionales

Fundada en 1933, Newsweek elabora anualmente diversos informes para identificar a las instituciones sanitarias más destacadas a nivel global. Entre ellos figura el ranking World’s Best Specialized Hospitals 2026, publicado el pasado septiembre, en el que cuatro hospitales de Quirónsalud fueron reconocidos entre los mejores del mundo en cinco especialidades: Neumología, Traumatología, Traumatología y Cardiología.

Asimismo, el ranking World’s Best Smart Hospitals 2026 distinguió por tercer año consecutivo al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz entre los 300 hospitales más “inteligentes” del mundo, en reconocimiento a su apuesta por la innovación tecnológica y la implantación de soluciones digitales avanzadas.

La edición 2026 de World’s Best Hospitals analiza centros hospitalarios de 32 países -más de 2.500-, entre ellos Alemania, Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido, Italia, Canadá, Australia, Brasil, México, Colombia y España, entre otros, configurando una de las clasificaciones internacionales más amplias y exigentes del sector sanitario.