Er Pichi de Cái celebra sus Jornadas del Pescaíto Frito del 23 de marzo al 26 de abril en sus ocho tabernas de Málaga

Er Pichi de Cái, conocida como “Tu taberna gaditana”, lanza del 23 de marzo al 26 de abril sus esperadas Jornadas del Pescaíto Frito, una cita gastronómica que se celebrará de forma simultánea en sus ocho tabernas de la provincia: Huelin, Teatinos, El Palo, Soho, Málaga centro (Calle Casapalma), Alhaurín de la Torre, Cerrado de Calderón y Fuengirola.

Durante estas jornadas, los clientes podrán disfrutar no solo de la amplia variedad de frituras que ya forman parte de la carta habitual, como sus reconocidas tortillitas de camarones, choco frito, acedías o puntillitas, sino también de una selección de propuestas especiales elaboradas para la ocasión.

Entre las novedades destacan platos como el adobo de atún rojo salvaje, el tataki crujiente de atún rojo de almadraba o la incorporación de pescaíto del día fuera de carta, reforzando así el compromiso de la marca con el producto fresco y de calidad.

Uno de los grandes protagonistas de estas jornadas serán las ortiguillas, que contarán con una promoción especial de 2x1. Coincidiendo con el inicio de su mejor temporada tras la veda, este producto tan característico del litoral gaditano vuelve a estar en su punto óptimo de consumo, convirtiéndose en un imprescindible para los amantes del mar.

Además, y en consonancia con el calendario, las jornadas coinciden con el periodo de Cuaresma y Semana Santa, por lo que el bacalao frito también tendrá un papel destacado dentro de la propuesta gastronómica, manteniendo viva la tradición de estas fechas.

Con esta iniciativa, Er Pichi de Cái continúa consolidando su apuesta por acercar la gastronomía gaditana a Málaga a través de un concepto basado en el producto, los precios populares y una experiencia cercana y desenfadada que ya ha conquistado a miles de clientes.

Las Jornadas del Pescaíto Frito se presentan así como una oportunidad única para disfrutar del sabor gaditano en un ambiente auténtico, donde la fritura bien hecha y el producto de calidad son los verdaderos protagonistas.