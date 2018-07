Pablo Pérez deseoso de debutar con el Málaga

El jugador lleva más de una semana en Málaga pero no fue hasta el acto de presentación de este martes cuando ha manifestado sus primeras sensaciones. "Me siento con muchas ganas, estoy muy contento y muy feliz de venir a un club en el que me siento muy bien. Espero estar pronto dentro de una cancha jugando", dijo.

Preguntado sobre sus virtudes en el terreno de juego, el argentino se definió: "Soy un volante que trato de tener la pelota, de no perderla, de llegar al área y convertir, y cuando no tenemos la bola ayudo a recuperarla. Un volante mixto, podríamos decir".

Por otra parte, se le preguntó por su relación con el entrenador y si le ha transmitido lo que quiere de él. "Sí lo he hecho con el ayudante y me van a utilizar como volante, en la posición que juego. Cuando me vean en condiciones me van a utilizar. Jugaré donde decidan ponerme", manifestó.

A pesar de contar con otras opciones, el jugador procedente de Newell's explicó los motivos por los que se decidió por el Málaga. "Tenía ofertas del Mineiro de Brasil y otra del Philadelphia, pero elegí el Málaga porque me gusta España, la Liga, que es de las mejores del mundo. La ciudad me encantaba y el club es muy ordenado".

'Tata' Martino, actual entrenador del Barcelona, le dirigió en su anterior etapa en Newell´s. El técnico elogió al jugador en una comparecencia pública reciente, palabras a las que Pablo Pérez ha respondido. "Ojalá lo pueda saludar y darle las gracias por todo lo que hizo por mí. Estuve dos años con él y me ha ayudado mucho en lo futbolístico y como persona. Me gustaría verle, abrazarle y darle un beso, sería muy lindo agradecerle personalmente lo que hizo por mí", concluyó

El director deportivo Mario Husillos, por otra parte, aclaró que el club aún no puede contar con el jugador al no haber recibido aún la documentación para su inscripción. "No estamos seguros de que esté listo el 'transfer' para el viernes. Haremos todo lo que esté en nuestras manos. El club del que proviene estaba en concursal. Pensamos que tenemos posibilidades de que se resuelva, pero también tenemos alternativas si no se da así"